Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

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Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

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В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

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Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Президент «Порту»: Касильяс сообщил мне о решении завершить карьеру

Президент португальского футбольного клуба "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта заявил, что голкипер Икер Касильяс решил завершить спортивную карьеру, чтобы сосредоточиться на проведении предвыборной кампании, целью которой должно стать избрание президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
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Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином»

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Технологии

В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
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Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

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«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%

"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
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Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»

Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
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Политика

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против дочерней компании

18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы.
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Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака

Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
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Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости 13:32
Авто

Бюджетные автомобили Chevrolet возвращаются в РФ

Как сообщает ресурс NJCAR.RU, с марта текущего года на российском, казахстанском и белорусском рынках будут доступны автомобили Spark, Nexia и Cobalt, представленные под брендом Chevrolet.
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Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
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Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета 00:00
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

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Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Вадим Пристайко призвал белорусов действовать уже сейчас. Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией.
Piter.tv вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Фигурное катание

Тутберидзе: «Не ощущала в Загитовой особого таланта»

Никогда не ощущала в ней особого таланта. Катание у нее было не очень хорошее, а прыгала она только риттбергер.
Sport24.ru 16 февраля в 07:13
Экономика

Пенсионеров заставят перейти на карты МИР

С начала июля этого года, 1 числа, Пенсионный фонд РФ в обязательном порядке заставит всех нынешних пенсионеров перевести свои пенсионные отчисления на карты банков, выпущенных на базе платёжной системы МИР.
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Павленскому предъявили обвинения во Франции

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Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта

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Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

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Общество

В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва

В Москве госпитализировали журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, сообщил РБК его официальный представитель Табриз Шахиди.
РБК вчера в 15:03
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