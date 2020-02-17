Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБКвчера в 23:30

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 16 февраля в 12:30
Происшествия

В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
РИА Новости 06:34
Политика

Госдума одобрила введение звания «Город трудовой доблести»

Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".
Российская газета 06:24
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Общество

Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Интерфакс 05:58
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Авто

В России представили обновленный Hyundai Solaris

Старт продаж рестайлингового Hyundai Solaris намечен на март, тогда же бренд раскроет комплектации и цены.
Авторамблер 05:58
Интернет

Google закрыла проект развития бесплатного Wi-Fi по всему миру

Американская компания Google 17 февраля объявила, что прекращает поддерживать проект Station — программу развития бесплатного доступа к Wi-Fi по всему миру.
Телеканал RTVI вчера в 10:01
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс вчера в 04:59
Музыка

Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта

Gazeta.SPb 16 февраля в 14:49
Происшествия

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Интерфакс 06:38
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
Армия и оружие

Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов

Человек, близкий к НМ ЛНР, сообщил «Ведомостям», что причиной столкновения стало оборудование Вооруженными силами Украины с января нескольких опорных пунктов в нейтральной зоне, где их быть не должно, что уже не раз приводило к перестрелкам с жертвами.
Ведомости 07:00
Армия и оружие

ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе

Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
Деловое.ТВ 03:30
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 70 тыс. человек

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 70 тыс. человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.
Взгляд.ру 16 февраля в 20:25
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Гаджеты

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa 01:06
Биатлон

Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону

iReactor 16 февраля в 09:47
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери

Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Ruposters.ru 04:04
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Сильные морозы в России могут ударить в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, придут ли морозы весной.
iReactor вчера в 00:10
Футбол

В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу

Фернандеш в CAS отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей. Хавбек защищал цвета столичного клуба с 2014 по 2019 годы.
Матч ТВ 02:57
Политика

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Политика

Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
RT на русском 06:56
Происшествия

Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме

Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
РБК 07:01
Кино

Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Gazeta.SPb 04:44
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

iReactor 00:08
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