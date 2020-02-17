Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБКвчера в 16:04

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Политика

Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита

Новый саммит «нормандской четверки» может пройти после выполнения решений декабрьской встречи.
ТК Звезда вчера в 07:15
Происшествия

Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами

Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Lenta.ru 02:29
Здоровье

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Газета.Ru 01:16
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Культура

Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста РФ Геннадия Гладкова с юбилеем, отметив его самобытный талант.
Политическая Экспертиза 02:22
Футбол

«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем».
Чемпионат вчера в 10:00
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Технологии

Хакеры начали новую волну атак на российские банки и энергокомпании

Новая волна атак на энергетические компании и банки зафиксирована в РФ.
Что происходит 02:09
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Lenta.ru 02:18
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Lenta.ru вчера в 05:42
Общество

Посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Общество

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве

Интерфакс 01:24
Шоу-бизнес

Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Известия 00:00
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Интернет

Названы опасные почти для всех пользователей приложения

16.02.2020 Исследование, проведенное специалистами Positive Technologies, выявило опасность для пользователей большинства веб-приложений – сайтов, с которыми пользователи взаимодействуют и получают информацию.
Портал Поиск 16 февраля в 10:46
Экономика

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 03:45
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:33
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Председатель комиссии нижней палаты парламента (Палаты представителей) Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько считает "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что РФ и Белоруссию якобы ожидает война.
РИА Новости 02:27
Общество

«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
РИА Новости вчера в 16:50
Фигурное катание

В Китае внезапно умер украинский фигурист

ProstoProSport вчера в 12:46
Армия и оружие

Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Горком вчера в 23:30
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

ToDay News Ufa 16 февраля в 10:58
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
РИА Новости 02:12
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на «Дайтона 500»

Американский пилот команды Roush Fenway Racing Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на гонке NASCAR Cup Series "Дайтона 500", которая проходила во Флориде.
РИА Новости вчера в 23:47
Авто

Показали обновлённый Skoda Rapid в кузовах седан и хэтчбек

Как пишет портал drom.ru, в Поднебесной обновленный Rapid в кузове седан стоит от 78 400 юаней, что по актуальному курсу около 713 000 рублей, в кузове хэтчбек — 81 400 юаней (740 000 рублей).
Тарантас Ньюс 00:12
Здоровье

В 31 регионе России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

Недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте России и в 11 центральных городах страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
RT на русском 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное