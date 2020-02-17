Экономика
РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит «нормандской четверки» может пройти после выполнения решений декабрьской встречи.
Происшествия
Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами
Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Здоровье
Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
Культура
Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста РФ Геннадия Гладкова с юбилеем, отметив его самобытный талант.
Футбол
«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем».
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Технологии
Хакеры начали новую волну атак на российские банки и энергокомпании
Новая волна атак на энергетические компании и банки зафиксирована в РФ.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Общество
Посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Общество
Температурный рекорд 1949 года побит в Москве
Шоу-бизнес
Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
Общество
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Интернет
Названы опасные почти для всех пользователей приложения
16.02.2020 Исследование, проведенное специалистами Positive Technologies, выявило опасность для пользователей большинства веб-приложений – сайтов, с которыми пользователи взаимодействуют и получают информацию.
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Председатель комиссии нижней палаты парламента (Палаты представителей) Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько считает "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что РФ и Белоруссию якобы ожидает война.
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Фигурное катание
В Китае внезапно умер украинский фигурист
Армия и оружие
Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле
Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на «Дайтона 500»
Американский пилот команды Roush Fenway Racing Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на гонке NASCAR Cup Series "Дайтона 500", которая проходила во Флориде.
Авто
Показали обновлённый Skoda Rapid в кузовах седан и хэтчбек
Как пишет портал drom.ru, в Поднебесной обновленный Rapid в кузове седан стоит от 78 400 юаней, что по актуальному курсу около 713 000 рублей, в кузове хэтчбек — 81 400 юаней (740 000 рублей).
Здоровье
В 31 регионе России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
Недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте России и в 11 центральных городах страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.