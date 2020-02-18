В России предложили снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 15%. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Госдумы фракция партии «Справедливая Россия», пишет ТАСС со ссылкой на лидера политической силы Сергея Миронова.

В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 15%

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