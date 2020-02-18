Экономика
9111.ruВ Думу внесли законопроект о снижении НДС до 15%
В России предложили снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 15%. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Госдумы фракция партии «Справедливая Россия», пишет ТАСС со ссылкой на лидера политической силы Сергея Миронова.
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Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Происшествия
ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма
Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Политика
МИД РФ: Россия и Турция подтвердили договоренности по Сирии
Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает 18 февраля МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций в Москве.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
Президент Болгарии Румен Радев подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Шоу-бизнес
Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе
В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Армия и оружие
Зеленский заявил о продолжении мирного процесса
В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации.
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Шоу-бизнес
Джиган в четвертый раз стал отцом
Как стало известно, у пары родился сын, которого назвали Денисом. Уточняется, что в семье Джигана уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя.
Культура
Певица Zivert предстала лысой в новом клипе
Популярная российская певица Юлия Зиверт (Zivert) в клипе на песню "Credo" предстала перед поклонниками в новом, неземном образе.
Хоккей
Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Футбол
Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом»
Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом» Фото: premierliga.ru В ближайшее время он должен пройти медосмотр.
Шоу-бизнес
Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах
Актер Иван Охлобыстин осудил предпринимателя Германа Стерлигова за критику протоиерея Дмитрия Смирнова, неоднозначно высказавшегося о женщинах.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы
США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Политика
В законопроект о Конституции ко второму чтению внесли новые поправки
Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.
Политика
The Hill: новые санкции США против России вернутся бумерангом
В издании напомнили, что в конце прошлого года из сената США вышел законопроект с новыми санкциями против российского энергетического сектора.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.