Экономика

Вести.RuВести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

РБК17 февраля в 21:41

Депутат Бессараб объяснила, почему нельзя индексировать пенсии работающим пенсионерам

ФАН18 февраля в 07:31

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

RT на русском18 февраля в 05:40

Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий

Свободная Пресса18 февраля в 12:55

В Госдуму внесен проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Коммерсантъ17 февраля в 19:45

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

Трудящимся пенсионерам захотели проиндексировать выплаты

Телеканал 360°17 февраля в 18:24
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Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
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Армия и оружие

Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты.
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Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами забросали камнями

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Общество

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже.
РБК 13:05
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Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

RT на русском 15:17
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Экономика

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
РБК 15:22
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Общество

Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
РБК 05:25
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
РИА Новости 14:35
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ вчера в 21:47
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК 11:44
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Российская газета 10:32
Шоу-бизнес

Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

RuNews24.ru вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына

Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
iReactor вчера в 00:12
Политика

Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию

В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Газета.Ru 18:07
Общество

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
Политика

Дмитриева рассказала, чем будет заниматься Шнуров в партии

Глава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в их партии.
RT на русском 09:36
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Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ 00:49
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Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости вчера в 12:54
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru 13:14
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