Экономика
Вести.RuВ Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению автора инициативы, члена Совета Федерации Василия Иконникова, в настоящее время нет препятствий для реализации этого проекта.
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий
Свободная Пресса18 февраля в 12:55
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