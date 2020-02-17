Экономика

ИзвестияИзвестияВ Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.
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Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолецвчера в 09:25

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Serviceвчера в 06:41

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ruвчера в 01:39
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака

Pravda.Ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
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Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

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Футбол

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:0 (1-й тайм)

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:09
Общество

Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами

Отмечается, что на борту вылетевшего из Ухани самолета также находятся и другие иностранные граждане.
Газета.Ru 14:04
Хоккей

ЦСКА и «Спартак» начнут серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день

Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 15:01
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Шоу-бизнес

40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Российская газета 02:58
Шоу-бизнес

39-летняя звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом

39-летний Элайджа Вуд принимает поздравления: он и его возлюбленная, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, впервые стали родителями.
Летидор 14:49
Общество

Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
REGNUM 14:09
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 12:39
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Здоровье

Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом

Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Газета.Ru 14:43
Общество

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
РИА Новости 11:55
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Экспресс газета 05:36
Кино

Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13

Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Inc-news.ru 09:07
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Политика

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Лондон призывает Москву прекратить отправку в Донбасс "неожиданных гуманитарных конвоев".
Аргументы недели 13:31
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Здоровье

Уральцев вызвали к следователю из-за сбора денег на лечение дочери

Life.ru 06:49
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости 13:01
Гаджеты

Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали

Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Моя Москва.онлайн вчера в 07:25
Армия и оружие

Небензя в СБ ООН посоветовал перестать защищать террористов в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, рекомендовал США перестать защищать боевиков в Сирии.
Аргументы и Факты 14:37
Происшествия

Здоровые пассажиры Diamond Princess начали покидать судно

Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, начали покидать лайнер, сообщает NHK.
Коммерсантъ вчера в 21:45
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