Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Политика Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.

Политика Блумберг примет участие в дебатах демократов Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг впервые примет участие в теледебатах потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии.

Хоккей «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился в пользу казанского клуба – 5:3. В составе победителей отличились Артем Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, а также Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Общество Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).

Происшествия При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.

Политика Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.

Экономика Производители электроники попросили преференций при госзакупках Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Здоровье Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики Диетолог Иван Алименко объяснил, кому нельзя пить энергетики. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Единоборства Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram видео совместной пробежки с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Политика Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом Существует реальная опасного того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.