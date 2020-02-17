Экономика

ИзвестияИзвестияВ Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service18 февраля в 06:41

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru18 февраля в 01:39

Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолец18 февраля в 09:25

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:23, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Коронавирус диагностирован еще у двоих российских пассажиров лайнера Diamond Princess.
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы в Кузбассе

Нынешняя зима оказалась аномально теплой на территории всей России в целом и в Кузбассе в частности.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 05:27
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Культура

41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат

41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
Znak.com вчера в 08:02
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 18 февраля в 03:56
Политика

Блумберг примет участие в дебатах демократов

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг впервые примет участие в теледебатах потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии.
Газета.Ru вчера в 14:34
Хоккей

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился в пользу казанского клуба – 5:3. В составе победителей отличились Артем Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, а также Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко.
ProstoProSport 18 февраля в 13:29
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Общество

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию деликатесы из Китая

В рамках борьбы с коронавирусом в Россию запретили ввозить из Китая посылки с животноводческой продукцией.
VSE42.RU вчера в 21:39
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Общество

Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Газета.Ru вчера в 07:33
Происшествия

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
REGNUM 00:11
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17

Газета.Ru 18 февраля в 09:28
Экономика

Производители электроники попросили преференций при госзакупках

Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Здоровье

Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики

Диетолог Иван Алименко объяснил, кому нельзя пить энергетики. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv вчера в 23:57
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ru вчера в 22:23
Единоборства

Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram видео совместной пробежки с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасного того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Транспорт

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное