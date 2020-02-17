Экономика
ИзвестияВ Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.
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Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service18 февраля в 06:41
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
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Происшествия
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Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Происшествия
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Коронавирус диагностирован еще у двоих российских пассажиров лайнера Diamond Princess.
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В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы в Кузбассе
Нынешняя зима оказалась аномально теплой на территории всей России в целом и в Кузбассе в частности.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
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41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
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Блумберг примет участие в дебатах демократов
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг впервые примет участие в теледебатах потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии.
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«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
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Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
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Россельхознадзор запретил ввозить в Россию деликатесы из Китая
В рамках борьбы с коронавирусом в Россию запретили ввозить из Китая посылки с животноводческой продукцией.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Общество
Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Происшествия
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Политика
Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования
Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
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Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17
Экономика
Производители электроники попросили преференций при госзакупках
Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики
Диетолог Иван Алименко объяснил, кому нельзя пить энергетики. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram видео совместной пробежки с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
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Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасного того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Транспорт
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.