Экономика
ИзвестияВ Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.
Читать в источнике
Оценить2,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Serviceвчера в 06:41
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Общество
В военной части на Урале смартфоны солдат приколотили гвоздями на доску позора
В Свердловской области в военной части, расположенной в Елани, смартфоны солдат прибили на доску.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Киберспорт
Metro Exodus отлично показала себя в Steam, а Shenmue III окупилась
Во время последней финансовой отчётности Embracer Group исполнительный директор Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) заявил, что Metro Exodus (в наших краях — «Метро: Исход») отлично показывает себя в Steam.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Культура
Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе
Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
Происшествия
Хабаровчанина осудили на 8 лет за попытку устроить теракт в школе
К восьми годам лишения свободы приговорил суд в Хабаровске 19-летнего местного жителя, планировавшего устроить теракт в школе №30, которую ранее окончил.
Общество
США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России
На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).
Хоккей
«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф
Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Кино
Как снимался фильм «Калашников»
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Футбол
«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев забил гол
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» завершился в пользу итальянского клуба – 4:1. В составе победителей по голу забили Ханс Хатебур, Йосип Ильчич, а также Ремо Фройлер и экс-игрок московского «Спартака» Марио Пашалич.
Политика
Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Авто
Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
Встреча получилась результативной: на двоих команды забросили девять шайб. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.
Экономика
Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.