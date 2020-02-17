Экономика

ИзвестияИзвестияВ Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолецвчера в 09:25

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Serviceвчера в 06:41

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ruвчера в 01:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
ТАСС 18:09
Общество

В военной части на Урале смартфоны солдат приколотили гвоздями на доску позора

В Свердловской области в военной части, расположенной в Елани, смартфоны солдат прибили на доску.
URA.Ru 22:15
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
РИА Новости 06:49
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Киберспорт

Metro Exodus отлично показала себя в Steam, а Shenmue III окупилась

Во время последней финансовой отчётности Embracer Group исполнительный директор Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) заявил, что Metro Exodus (в наших краях — «Метро: Исход») отлично показывает себя в Steam.
3DNews 12:44
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Культура

Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
ТАСС 11:32
Происшествия

Хабаровчанина осудили на 8 лет за попытку устроить теракт в школе

К восьми годам лишения свободы приговорил суд в Хабаровске 19-летнего местного жителя, планировавшего устроить теракт в школе №30, которую ранее окончил.
Российская газета 21:07
Общество

США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России

На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).
Lenta.ru 11:07
Хоккей

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:05
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ 21:59
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 21:47
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Российская газета вчера в 17:05
Кино

Как снимался фильм «Калашников»

RT на русском вчера в 12:29
Армия и оружие

Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой

Актуальные Новости 01:27
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 12:39
Футбол

«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев забил гол

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» завершился в пользу итальянского клуба – 4:1. В составе победителей по голу забили Ханс Хатебур, Йосип Ильчич, а также Ремо Фройлер и экс-игрок московского «Спартака» Марио Пашалич.
ProstoProSport 16:54
Политика

Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
RT на русском 17:27
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
Авто

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.
РБК 15:18
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

Встреча получилась результативной: на двоих команды забросили девять шайб. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.
Вести.Ru 22:31
Экономика

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:40
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb вчера в 13:25
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 11:11
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец 11:32
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Московский Комсомолец 13:34
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК 22:43
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное