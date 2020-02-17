Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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