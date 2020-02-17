Экономика

ИзвестияИзвестияВ Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.
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Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолецвчера в 09:25

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Serviceвчера в 06:41

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ruвчера в 01:39

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52
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Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

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В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде».
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