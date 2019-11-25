Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект
, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять удостоверение при выполнении некоторых служебных обязанностей.
Daily Storm03:37

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