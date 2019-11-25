Общество
ИнтерфаксВ Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять удостоверение при выполнении некоторых служебных обязанностей.Daily Storm03:37
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесли законопрект, по которому росгвардейцев обяжут представляться
Комсомольская правда04:58
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Общество
Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России
Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Спорт
Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов
Не исключено, что на своем заседании 9 декабря WADA лишит РУСАДА статуса соответствия. Для отечественного спорта это будет тяжелейший удар.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
Злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод" в немецком Дрездене в ночь на 25 ноября, где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Общество
На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг
В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Футбол
Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Единоборства
Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в матче-реванше
В главном событии вечера чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер нокаутировал в матче-реванше Луиса Ортиса.
Происшествия
Около 14 тысяч овец утонули в Черном море
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Авто
С 2020 года в России повысятся цены на автомобили
Больше всего подорожают легковые автомобили, так как платежи на них вырастут на 110,7%. Дополнительные расходы с 1 января 2020 года также предусмотрены при покупке импортного автомобиля, а также машины, собранной в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.
Происшествия
В Красноярске шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Шесть пассажиров получили травмы в столкновении двух городских автобусов на улице Красноярска.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
Общество
В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Футбол
Панов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Болельщикам московского "Спартака" стоит сконцентрировать усилия на поддержке любимой команды и не провоцировать форварда национальной команды и петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, считает экс-форвард сборной России Александр Панов.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Общество
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Экономика
Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства
В 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в России возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов.
Общество
Большинство российских женщин, осужденных за убийство, защищались от домашнего насилия
В России 79 процентов женщин, которые были осуждены за умышленное убийство в 2016-2016 годах, защищались от домашнего насилия.