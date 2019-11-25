с чего всё началось

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.

Общество Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.

Политика Дональда Трампа приняли в партии Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.

Спорт Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов Не исключено, что на своем заседании 9 декабря WADA лишит РУСАДА статуса соответствия. Для отечественного спорта это будет тяжелейший удар.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене Злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод" в немецком Дрездене в ночь на 25 ноября, где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Футбол Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.

Авто С 2020 года в России повысятся цены на автомобили Больше всего подорожают легковые автомобили, так как платежи на них вырастут на 110,7%. Дополнительные расходы с 1 января 2020 года также предусмотрены при покупке импортного автомобиля, а также машины, собранной в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.

Общество Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Футбол Панов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы Болельщикам московского "Спартака" стоит сконцентрировать усилия на поддержке любимой команды и не провоцировать форварда национальной команды и петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, считает экс-форвард сборной России Александр Панов.

Кино Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.

Экономика Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.

Общество Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.