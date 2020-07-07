Общество

Мойка78Мойка78В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп в понедельник, 6 июля, объявил чрезвычайное положение в Атланте из-за массовых беспорядков. Его указ разрешает ввести в город до 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Джорджии.
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В охваченную беспорядками Атланту направлены войска Нацгвардии США

Вести.Ru00:14

Губернатор Джорджии задействовал Нацгвардию из-за беспорядков в Атланте

РБКвчера в 20:31

Губернатор Джорджии ввел нацгвардию и объявил ЧП из-за беспорядков

Московский Комсомолецвчера в 18:27

Губернатор Джорджии из-за протестов повторно задействовал Нацгвардию в Атланте

ТАССвчера в 19:15

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

RT на русскомвчера в 18:57

Власти Джорджии из-за беспорядков ввели режим ЧС в Атланте

Российская газетавчера в 19:52

В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

РИА Новостивчера в 18:07
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Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
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Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

Bookmaker-ratings.ru 05 июля в 15:28
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Общество

Малышева заявила об окончании вспышки коронавируса в стране

Врач и телеведущая Елена Малышева считает о том, что в России окончена вспышка коронавируса.
ФедералПресс 03:28
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой

Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Здоровье

Работающие с КОВИД врачи смогут пройти реабилитацию в Дагестане

Российские врачи, которые направили свои силы на борьбу с пандемией коронавируса, смогут пройти реабилитацию на безвозмездной основе на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Невские Новости вчера в 17:22
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Общество

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 02:31
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Футбол

Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ПФК ЦСКА в чемпионатах России

Российский форвард Фёдор Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.
Vprognoze.ru 02:58
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Футбол

19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах

После игры в клубе «Царско село» прошло тестирование и было выявлено 3 случая заражения COVID-19.В пресс-службе «Черно море» сообщили, что в клубе сразу 16 игроков сдали положительный тест на коронавирус.
Vprognoze.ru 02:20
4
Происшествия

Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
18
Общество

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса

За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
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Религия

Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия

Уральский меридиан 00:28
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
281
Общество

Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
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Общество

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона.
Компания 02:35
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Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Авто

Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55

Эксперты показали на примере кроссовера Changan CS55, как совершалась эволюция китайского автопрома.
Picsnews.net вчера в 08:35
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Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
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Общество

Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру 02:44
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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