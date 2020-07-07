Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп в понедельник, 6 июля, объявил чрезвычайное положение в Атланте из-за массовых беспорядков. Его указ разрешает ввести в город до 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Джорджии.

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

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