Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

Наука Ученые из США экспериментируют с бесконтактной левитацией Эксперименты, осуществленные группой ученых, которую возглавили Стивен Броттон и Ральф Кайзер, показали, что методы акустической левитации могут быть улучшены, чтобы их было проще применять в химии. 1

Здоровье Дни рождения Под Вашим руководством реализуется национальный проект "Экология", и с уверенностью могу сказать: здоровье природы, а значит, нынешних и будущих поколений России в надежных руках.

Общество Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. 17

Политика Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского» Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина». 6

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 8

ЖКХ Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды В связи с ремонтными работами на магистральных сетях водопровода 7 июля с 20.00 до 8 июля 6.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: - ул. Ленина № 125, 127, 171, 217, 219; - ул. Сахалинская № 49, 51, 55; - ул. Невельского №58; - ул. Амурская № 1, 4, 6, 100, 102, а также в 1, 2, 3 укрупненных кварталах (квадрат улиц: Сахалинская Ленина Победы Вокзальная).

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 805

Политика Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Хоккей Он был одним из шести трехкратных. 80 лет назад родился Виктор Кузькин В составе сборной СССР Кузькин выиграл восемь чемпионатов мира и стал одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов.

Общество Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.

Армия и оружие Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).

Общество Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304). 31

Политика Трампа предупредили о знании Путиным английского языка Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении. 14

Экономика В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes. 6