Общество

RT на русскомRT на русскомВ Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
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В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков

Lenta.ru20:42

Губернатор Джорджии задействовал Нацгвардию из-за беспорядков в Атланте

РБК20:31

Губернатор Джорджии из-за протестов повторно задействовал Нацгвардию в Атланте

ТАСС19:15

Власти Джорджии из-за беспорядков ввели режим ЧС в Атланте

Российская газета19:52

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

RT на русском18:57

Губернатор Джорджии ввел нацгвардию и объявил ЧП из-за беспорядков

Московский Комсомолец18:27

В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

РИА Новости18:07
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Наука

Ученые из США экспериментируют с бесконтактной левитацией

Эксперименты, осуществленные группой ученых, которую возглавили Стивен Броттон и Ральф Кайзер, показали, что методы акустической левитации могут быть улучшены, чтобы их было проще применять в химии.
Planet Today 07:19
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Под Вашим руководством реализуется национальный проект "Экология", и с уверенностью могу сказать: здоровье природы, а значит, нынешних и будущих поколений России в надежных руках.
Коммерсантъ 18:06
Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
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Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

CT news 03:56
ЖКХ

Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды

В связи с ремонтными работами на магистральных сетях водопровода 7 июля с 20.00 до 8 июля 6.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: - ул. Ленина № 125, 127, 171, 217, 219; - ул. Сахалинская № 49, 51, 55; - ул. Невельского №58; - ул. Амурская № 1, 4, 6, 100, 102, а также в 1, 2, 3 укрупненных кварталах (квадрат улиц: Сахалинская Ленина Победы Вокзальная).
АСТВ 20:41
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Общество

Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса

В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 20:24
11
Происшествия

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

РИА Новости 12:24
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Политика

Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме

Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Космос

«Союз МС-17» не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

"Союз МС-17" отправится на орбиту с космодрома Байконур 14 октября.
Российская газета 20:30
Хоккей

Он был одним из шести трехкратных. 80 лет назад родился Виктор Кузькин

В составе сборной СССР Кузькин выиграл восемь чемпионатов мира и стал одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов.
Спорт-Экспресс 03:22
Общество

Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
Армия и оружие

Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
РБК 21:08
Общество

Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304).
ToDay News Ufa 10:12
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
17
Политика

Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
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Экономика

В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline

Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM 05:09
6
Происшествия

Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити

REGNUM 14:08
10
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Авто

Toyota начала выпускать запчасти для спорткара 2000GT. Ему 50 лет

Компания Toyota начала выпускать запчасти для модели 2000GT, которую выпускали более полувека назад.
Motor 07:21
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Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК 15:05
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Общество

Под Северодвинском эвакуируют жителей села из-за военных работ

News.ru 15:12
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Космос

Новое оборудование для ракеты «Ангара» доставлено на Восточный

На космодром Восточный была доставлена первая партия баллонов для системы обеспечения ракеты-носителя «Ангара-А5» сжатыми газами.
Военное дело 07:09
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Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

Evo-rus.com 13:13
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Происшествия

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 04:15
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Общество

Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией

РИА Новости 06:57
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Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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