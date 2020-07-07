Происшествия
RT на русскомВ Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Футбол
Тренера «Тамбова» устроила победа над «Спартаком» в матче РПЛ
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
Газета.Ru 04 июля в 21:48
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Путешествия
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
6 июля сообщалось, что российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru 19:30
Здоровье
Более 4 тыс. жителей Омской области пострадали от укусов клещей
В Омской области к началу июля в медицинские учреждения обратились 4,35 тыс. человек с жалобами на укусы клещей.
Известия 00:08
Здоровье
Популярнейший напиток назван лучшим средством от «плохого» холестерина
Ранее были названы три лучших продукта для снижения уровня холестерина.
Профиль 01:26
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни
Вести ПК в Воронеже 03:38
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news 15:46
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru 10:30
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Экономика
Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию
Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 18:14
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Гаджеты
Sony выпустила телевизоры Bravia XH90 для PlayStation 5
Деловое.ТВ 08:59
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Здоровье
В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса
В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:12
Политика
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме
Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
CT news 10:58
Фигурное катание
Как Алина Загитова заработала 1,1 млн долларов за 2019 год
Издание обозначало, что сумма призовых за второе и третье места на этапах Гран-при добавили в копилку Загитовой 25 тысяч долларов, президентская стипендия и зарплата дают Алине не менее 12 тысяч долларов в год, показательные шоу увеличили сумму ещё на 200 тысяч.
LiveResult.Ru 08:27
Политика
Великобритания ввела санкции против россиян за нарушение прав человека
Власти Великобритании 6 июля ввели санкции против 25 россиян за нарушение прав человека.
Телеканал RTVI 10:54
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.
Известия 17:01
Спорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Политика
Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
News.ru 09:10
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com 07:41