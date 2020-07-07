Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
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В Атланте объявили чрезвычайное положение из-за беспорядков

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Губернатор Джорджии ввел нацгвардию и объявил ЧП из-за беспорядков

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В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

RT на русском18:57

В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

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Футбол

Тренера «Тамбова» устроила победа над «Спартаком» в матче РПЛ

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
Газета.Ru 04 июля в 21:48
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян

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«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»

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Более 4 тыс. жителей Омской области пострадали от укусов клещей

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Ранее были названы три лучших продукта для снижения уровня холестерина.
Профиль 01:26
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Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни

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Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
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В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru 10:30
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Происшествия

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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

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Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию

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В Иркутской области будут развернуты дополнительные провизорные госпитали, сказала 6 июля 2020 года исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме

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Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
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Издание обозначало, что сумма призовых за второе и третье места на этапах Гран-при добавили в копилку Загитовой 25 тысяч долларов, президентская стипендия и зарплата дают Алине не менее 12 тысяч долларов в год, показательные шоу увеличили сумму ещё на 200 тысяч.
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Власти Великобритании 6 июля ввели санкции против 25 россиян за нарушение прав человека.
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Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта

Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.
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12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
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Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
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