Общество
RT на русскомВ Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
«Сегодня губернатор Кемп издал указ, который объявляет чрезвычайное положение по всей Джорджии и санкционирует ввод до 1000 военнослужащих Национальной гвардии Джорджии», — говорится в сообщении в Twitter губернатора.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Происшествия
Треть предприятий на Алтае нарушают противоэпидемический режим
Горно-Алтайск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В каждом третьем предприятии в Республике Алтай сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявляют нарушения требований противоэпидемического режима.
REGNUM 01:10
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Политика
Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции
Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец 19:27
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
Общество
Определены самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»
PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.
РИА Новости 20:03
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Космос
«Союз МС-17» не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
"Союз МС-17" отправится на орбиту с космодрома Байконур 14 октября.
Российская газета 20:30
Здоровье
В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину
У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Политика
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме
Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Наука
В Samsung открыли материал для создания карты памяти нового поколения
Исследователи института Samsung открыли новый материал для создания новейшей памяти. Он получил название аморфный нитрид бора.
Экономика сегодня 13:17
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев
Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия 17:14
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM 21:31
Космос
Новое оборудование для ракеты «Ангара» доставлено на Восточный
На космодром Восточный была доставлена первая партия баллонов для системы обеспечения ракеты-носителя «Ангара-А5» сжатыми газами.
Военное дело 07:09
Футбол
Кальяри – Аталанта: по личным встречам
«Кальяри», думаю, не будет в этой встрече действовать открыто, слишком предсказуемым получиться тогда результат для них.
Legalbet вчера в 04:52
Армия и оружие
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО
На вооружение 90-й бригады ПВО, дислоцированной в Южном военном округе России, поступит система ПВО, которую отечественную СМИ назвали самой передовой, самой безошибочной и самой точной в мире.
Что происходит 08:03
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.
Известия 17:01
Экономика
Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
РИА Новости 22:26
Происшествия
Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50
По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС 09:07
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 20:24
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Армия и оружие
Эксперты доказали в цифрах степень опасности американских биолабораторий
В ходе международной конференции, посвященной работе американских биолабораторий на территории восточноевропейского пространства, прошедшей на площадке «Общественной службы новостей» при поддержке «Ридуса» эксперты поделились данными о деятельности биолабораторий США.
Ридус 19:44
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31