Общество
RT на русскомВ Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
«Сегодня губернатор Кемп издал указ, который объявляет чрезвычайное положение по всей Джорджии и санкционирует ввод до 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Джорджии», — говорится в сообщении губернатора в Twitter.
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Губернатор Джорджии ввел нацгвардию и объявил ЧП из-за беспорядков
Московский Комсомолецвчера в 18:27
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Телепрограмма вчера в 10:59
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Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:07
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити
REGNUM вчера в 14:08
Политика
Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:02
Космос
«Союз МС-17» не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
"Союз МС-17" отправится на орбиту с космодрома Байконур 14 октября.
Российская газета вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Политика
Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции
Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Хилькевич обратилась к подписчикам с неожиданной просьбой
Актриса поделилась радостью, что ее страница набрала уже 9,7 млн подписчиков.
SM News вчера в 14:30
Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 20:24
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
ЖКХ
В трех районах Волгограда отключат газ 8 июля
Помимо переноса даты проведения работ в Красноармейском, 15 июля отключат газ в той части Тракторозаводского района, где отключения также должны были пройти 25 июня (список адресов).
КП - Волгоград вчера в 01:53
Киберспорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
CT news вчера в 03:56
Культура
ТНТ4 отдало почти весь день кировчанину Сергею Мезенцеву
В следующую субботу, 11 июля на ТНТ4 кировчане смогут увидеть телеведущего и артиста Сергея Мезенцева в нескольких фильмах, а также, с 16 до 22 часов, лучшие выпуски (инсценированные репортажи, передачи и расследования) «Реутов ТВ», принесшие ему известность десять лет назад.
Newsler.ru вчера в 08:24
Экономика
Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Единоборства
Порье хочет провести второй бой против Хабиба
Представитель легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Дастин Порье хочет провести второй бой против действующего обладателя чемпионского пояса Хабиба Нурмагомедова.
Газета.Ru вчера в 16:51
Армия и оружие
Пушков заявил, что главком ВМС Украины командует лишь старыми катерами
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабной конфронтации с РФ.
Слово и Дело вчера в 13:54
Происшествия
Фитнес-тренер Оксана Сова найдена живой в Слюдянском районе
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:38
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru вчера в 10:33