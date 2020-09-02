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РИА Новости
РИА Новости

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки

Минздрав предлагал ввести обезличенные пачки сигарет в рамках разработки антитабачной концепции еще в 2016 году.
Коммерсантъвчера в 17:59
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Минздрав хочет запретить ароматизаторы в табачной продукции

Коммерсантъ18:12
РИА Новости

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

РИА Новостивчера в 02:16
ИА Красная Весна

Минздрав предложил продавать в России обезличенные сигареты

ИА Красная Веснавчера в 05:37
REGNUM

На территории ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

REGNUMвчера в 04:52
News.ru

В ЕАЭС хотят выпускать обезличенные пачки сигарет

News.ruвчера в 02:50
BFM.ru

Одного цвета и без названия. Приведет ли обезличивание пачек сигарет к их подорожанию?

BFM.ruвчера в 08:12
РЕН ТВ

Минздрав РФ предложил обезличить сигареты на территории ЕАЭС

РЕН ТВвчера в 01:03

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В двух первых матчах со сборными Сербии и Венгрии (6 сентября) россияне будут вынуждены обходиться без полузащитников Алексея Миранчука, Дениса Черышева и Александра Головина, получивших травмы.
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Коммерсантъвчера в 16:55

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РБКвчера в 15:29
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Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.
RT на русскомвчера в 07:26
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