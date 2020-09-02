В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет
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Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.В источнике
С чего всё началось
На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки
Минздрав предлагал ввести обезличенные пачки сигарет в рамках разработки антитабачной концепции еще в 2016 году.
Коммерсантъвчера в 17:59
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