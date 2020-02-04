В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Политика Путина информируют о ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.

Экономика АСВ начало выплачивать страховое возмещение через онлайн-приложение Первыми воспользоваться новым сервисом и получить страховое возмещение через приложение «Сбербанк онлайн» могут вкладчики НВКбанка, отмечается в сообщении агентства.

Политика Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы "Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.

Экономика В США начали расследование против братьев Ананьевых Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.