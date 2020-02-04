Экономика
РИА НовостиВступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Читать в источнике
Оценить537
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Здоровье
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой призвал Ирину Дубцову одеться
Под снимком Дубцова намекнула на новый проект, загадав, чтобы всё получилось: «Пусть всё сбудется».
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Политика
Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Экономика
«Черный лебедь» приплыл. Коронавирус как начало мирового кризиса
Угрозой мирового значения назвал 30 января 2020 года ВОЗ эпидемию коронавируса.
Политика
Путина информируют о ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.
Спорт
Сундбю недоволен, что FIS сократила квоты на этапы Кубка мира
В 2016-м году FIS сократила максимальную квоту от страны до шести человек.
Происшествия
Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала совместное фото с новым бойфрендом Майклом Полански
Американская певица и актриса Стефани Джерманотта, известная под псевдонимом Леди Гага, показала совместное фото с новым бойфрендом Майклом Полански.
Экономика
АСВ начало выплачивать страховое возмещение через онлайн-приложение
Первыми воспользоваться новым сервисом и получить страховое возмещение через приложение «Сбербанк онлайн» могут вкладчики НВКбанка, отмечается в сообщении агентства.
Политика
Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Наука
Ученые рассказали, как мелодия будильника влияет на пробуждение
На утреннее пробуждение и состояние организма очень сильное влияние оказывает мелодия будильника.
Экономика
В США начали расследование против братьев Ананьевых
Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Общество
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Здоровье
Москвичей приглашают на бесплатную диагностику шести видов рака
Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала свою отличную фигуру на видео с тренировки
В подписи Валерия сообщила, что выложила видео в полуодетом виде, так как в предыдущем посте обещала "одной злобствующей мадам", настаивающей на бесполезности тренировок.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката
Приключенческая комедия «Холоп» стала новым рекордсменом отечественного проката, собрав порядка 3,044 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Общество
Суд арестовал директора крымского парка львов «Тайган»
Армия и оружие
В Идлибе погибли восемь турецких военных
Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Транспорт
В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды
ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика