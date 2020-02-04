Экономика

REGNUMREGNUMВ ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию вступили в силу 4 февраля решением Евразийской экономической комиссии.
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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

REGNUM00:02

За 100 тысяч долларов — объяснитесь. ЕАЭС вводит новые правила перевозки наличности

BFM.ruвчера в 23:11

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газетавчера в 16:01

Финансовый контроль: новые правила перевоза денег введены на границах ЕАЭС

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Таможенники ЕАЭС теперь требуют объяснений при провозе более $100 тыс

ПРАЙМвчера в 16:45

Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза

Эхо Москвывчера в 23:04

Таможенники ЕАЭС начнут выяснять происхождение денежных средств

Секрет фирмы01 февраля в 06:24
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Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
РИА Новости вчера в 11:43
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При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
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Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
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Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
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Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
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Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
RT на русском вчера в 23:45
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Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.
Коммерсантъ вчера в 02:26
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Геймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой за все времена

ИнфоСМИ вчера в 14:23
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

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Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах

Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
РИА Новости вчера в 23:57
Армия и оружие

СМИ: Курды разняли военных России и США на северо-востоке Сирии

Блокирования на дорогах и выяснение отношений между российскими и американскими военными в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии обрастают новыми подробностями, которыми уже делятся ведущие СМИ США.
Евразия Daily вчера в 10:15
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru вчера в 21:22
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
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«Магнит» приостановил поставки китайских овощей

Российская газета вчера в 09:31
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«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать музыкальные колонки

Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
Вечерняя Москва 00:00
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Экономика

В Приамурье обсуждается строительство второй очереди комбината «Тепличный»

Губернатор Василий Орлов обсудил с руководством ООО «Тепличный» строительство второй очереди комбината.
АСН24 вчера в 23:27
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Что происходит вчера в 15:11
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Рамблер вчера в 06:58
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Боевики обстреляли газовые станции в Сирии

Боевики обстреляли три газовые станции в сирийской провинции Хомс.
Lenta.ru вчера в 23:52
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В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом

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Политика

Майк Помпео присмотрелся к Белоруссии и Украине

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напоминают обещания, данные Виктору Януковичу, когда тот был президентом Украины.
РБК 02 февраля в 10:34
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

РБК вчера в 16:17
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Ученый Теодор Шанин скончался в Москве

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Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

ТАСС вчера в 10:40
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Москву ждет аномальный холод во второй половине недели

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ТАСС вчера в 21:04
Политика

Стали известны рейтинги кандидатов в президенты США от демократов

Немецкая статистическая компания Statista опубликовала свежие рейтинги кандидатов в президенты США от Демократической партии, соответствующий график появился на сайте компании.
REGNUM вчера в 01:01
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