Экономика
REGNUMВ ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности
Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию вступили в силу 4 февраля решением Евразийской экономической комиссии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Политика
Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция
4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
Общество
Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.
Киберспорт
Геймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой за все времена
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
Армия и оружие
СМИ: Курды разняли военных России и США на северо-востоке Сирии
Блокирования на дорогах и выяснение отношений между российскими и американскими военными в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии обрастают новыми подробностями, которыми уже делятся ведущие СМИ США.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Общество
«Магнит» приостановил поставки китайских овощей
Гаджеты
«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать музыкальные колонки
Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Экономика
В Приамурье обсуждается строительство второй очереди комбината «Тепличный»
Губернатор Василий Орлов обсудил с руководством ООО «Тепличный» строительство второй очереди комбината.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Шоу-бизнес
Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском
Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Боевики обстреляли газовые станции в Сирии
Боевики обстреляли три газовые станции в сирийской провинции Хомс.
Общество
В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом
Политика
Майк Помпео присмотрелся к Белоруссии и Украине
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напоминают обещания, данные Виктору Януковичу, когда тот был президентом Украины.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии
Общество
Ученый Теодор Шанин скончался в Москве
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Общество
Москву ждет аномальный холод во второй половине недели
Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.
Политика
Стали известны рейтинги кандидатов в президенты США от демократов
Немецкая статистическая компания Statista опубликовала свежие рейтинги кандидатов в президенты США от Демократической партии, соответствующий график появился на сайте компании.