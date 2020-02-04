Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию вступили в силу 4 февраля решением Евразийской экономической комиссии.

Армия и оружие Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Политика Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция 4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.

Общество Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.

Шоу-бизнес Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.

Политика Украина анонсировала новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Политика Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.

Политика Майк Помпео присмотрелся к Белоруссии и Украине Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напоминают обещания, данные Виктору Януковичу, когда тот был президентом Украины.

Общество Москву ждет аномальный холод во второй половине недели Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.