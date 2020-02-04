Экономика

ТАССТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

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Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

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ПРАЙМ03 февраля в 16:45

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
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Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
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Корпорацию «МиГ» и «Сухой» объединят в одно предприятие, которое будет заниматься разработкой и производством самолетов боевой авиации.
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Армия и оружие

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В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
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Александр Овечкин оформил третий хет-трик в шести матчах

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Как пишет «Авторевю», в скором времени кроссовер Renault Duster второго поколения появится в продаже на территории Южной Америки.
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На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
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