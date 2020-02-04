Экономика
ТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Общество
Начальника УМВД Приморья генерала Афанасьева отправили в отставку
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник Управления МВД России по Приморью генерал-майор полиции Николай Афанасьев освобождён от занимаемой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Политика
Путин и Лукашенко в Сочи обсудят интеграцию РФ и Белоруссии
Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида
Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
Авто
Mazda запатентовала шестицилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
Авто
Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana
Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.
Наука
Найден ускоритель восстановления мозга после инсульта
Изучая механизмы восстановления мозга после инсульта, ученые из Техасского медицинского центра (США) обнаружили ускоритель этого процесса.
Экономика
Поставки китайских фруктов на Дальний Восток упали вдвое
Поставки китайских фруктов на российский Дальний Восток упали вдвое.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Шоу-бизнес
Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа
Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Футбол
L’Equipe: Головин входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков и тренеров клубов Лиги 1. «Монако» является второй командой лиги по средней месячной зарплате (220 тысяч евро), уступая лишь «ПСЖ» (820 тысяч евро).
Армия и оружие
Россия разместит на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»
Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые ракеты, развернут до конца года на Кольском полуострове, пишет 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Общество
Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный
Российский президент Владимир Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак на Первом канале уличили в плагиате
Ранее iReactor сообщал, что Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое шоу «Док-Ток» на Первом канале.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Культура
Время пришло: стало известно об уходе Арбениной
Что касается ухода, то Арбенина четко обозначила, что в России она больше концертов давать не будет.