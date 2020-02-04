Экономика

ТАССТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01
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Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
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Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
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В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

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Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
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Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском 19:59
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
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Компания Mazda запатентовала рядный шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую автоматическую коробку.
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Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.
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Найден ускоритель восстановления мозга после инсульта

Изучая механизмы восстановления мозга после инсульта, ученые из Техасского медицинского центра (США) обнаружили ускоритель этого процесса.
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Поставки китайских фруктов на Дальний Восток упали вдвое

Поставки китайских фруктов на российский Дальний Восток упали вдвое.
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Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

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Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа

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Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
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Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков и тренеров клубов Лиги 1. «Монако» является второй командой лиги по средней месячной зарплате (220 тысяч евро), уступая лишь «ПСЖ» (820 тысяч евро).
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Россия разместит на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»

Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые ракеты, развернут до конца года на Кольском полуострове, пишет 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Политика

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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный

Российский президент Владимир Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный.
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Новое шоу Ксении Собчак на Первом канале уличили в плагиате

Ранее iReactor сообщал, что Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое шоу «Док-Ток» на Первом канале.
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Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
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В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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Время пришло: стало известно об уходе Арбениной

Что касается ухода, то Арбенина четко обозначила, что в России она больше концертов давать не будет.
Городовой вчера в 03:49
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