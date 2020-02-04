Экономика
ТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Читать в источнике
Оценить970
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Авто
«Запорожец» 1987 года выпуска продают за 1 млн рублей
На одном из российский автосайтов появилось объявление о продаже ЗАЗ-968МР 1987 года выпуска с пробегом 17 000 км. За раритетный «Запорожец» продавец из Барнаула хочет выручить 1 000 000 рублей.
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Происшествия
В Ялте волна смыла двух человек с причала, они погибли
В районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте гигантская волна смыла в море находившихся на причале мужчину и девушку.
Общество
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО
В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Здоровье
В Китае возросло число умерших от коронавируса
В Китае число умерших от коронавируса возросло и достигло отметки в 618 человек.
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении иномарок в Южно-Сахалинске
Сообщается, что водитель Toyota, поворачивая налево по улице Пуркаева, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой Nissan.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Общество
Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный
Российский президент Владимир Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный.
Армия и оружие
Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400
Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева празднует первый день рождения сына
Интересно, что малыш появился на свет в Майами, а свой первый день рождения отмечает в Дубае.
Экономика
В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%
В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Армия и оружие
Корректируемые снаряды научились поражать подвижные цели
Согласно сообщению компании, во время испытаний снаряд успешно поразил движущуюся цель.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Футбол
Нидерланды и Бельгия намерены создать единый чемпионат
По подсчетам консалтинговой компании Delotte, объединенный чемпионат Нидерландов и Бельгии может приносить до 400 миллионов евро прибыли ежегодно от продажи прав на трансляции, тогда как в настоящий момент каждая из лиг отдельно зарабатывает лишь по 80 миллионов.
Киберспорт
Геймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Пользователи сайта-агрегатора Metacritic признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.