Экономика
ТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Читать в источнике
Оценить970
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Наука
Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей
Хоккей
Сергачев открыл счет в матче с «Питтсбургом»
В середине первой двадцатиминутки защитник «Тампы» Михаил Сергачев открыл счет. Ассистентами выступили Виктор Хедман и Тайлер Джонсон.
Здоровье
В Китае возросло число умерших от коронавируса
В Китае число умерших от коронавируса возросло и достигло отметки в 618 человек.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Российский актер Данила Козловский опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что десятая серия шестого сезона "Викингов" выйдет в скором времени.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Фигурное катание
Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов
Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
Культура
Скончался американский актер Кирк Дуглас
Известный американский актер Кирк Дуглас умер в США в возрасте 103 лет.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Происшествия
СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с пенсионеркой, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске.
Биатлон
Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря
Кристина Асмус позавтракала, не выходя из моря Актриса Кристина Асмус показала роскошный морской завтрак.
Культура
Девять выдающихся фильмов, которые претендуют на «Оскар» в 2020 году
Какие фильмы в 2020 году претендуют на "Оскар" – читайте в материале amic.ru.