Экономика

ТАССТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Известный американский актер Кирк Дуглас умер в США в возрасте 103 лет.
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