Экономика

ТАССТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБКвчера в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38
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Общество

Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»

Instagram / usykaa Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил так называемому "ветерану АТО" Леониду Остальцеву, который допустил оскорбительные слова в его адрес.
РЕН ТВ 14:05
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
РБК 03:40
Футбол

«Балтика» сделала предложение Александру Кокорину

ГЛАС.RU 06:55
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Общество

В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней

Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая.
REGNUM 02:59
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
Российская газета 15:11
Шоу-бизнес

Дарья Мороз ответила на вопросы о разводе с Константином Богомоловым

Uznayvse.ru 16:38
Шоу-бизнес

66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН 14:01
Культура

Сахалинский фестиваль «Утро Родины» объявил конкурсную программу

В мероприятии приняли участие президент кинофорума Сергей Жигунов, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и председатель жюри 3-го фестиваля «Утро Родины», режиссер Сергей Урсуляк.
Кинобизнес сегодня 07:32
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

Как пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию.
ТАСС 17:23
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Политика

Трамп ответил на отмену импичмента обещанием вечного президентства

Президент США Дональд Трамп после вынесения Сенатом оправдательного решения в рамках процедуры импичмента опубликовал в своем Twitter лаконичное видео.
Вечерняя Москва 17:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 03 февраля в 02:29
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 12:13
Гаджеты

Honor 20 Lite поступает в продажу в России

Honor 20 Lite поступит в продажу 14 февраля. Его стоимость составит 14 990 руб.
News.ru 06:06
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:43
Здоровье

Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

ToDay News Ufa 03 февраля в 10:22
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 13:47
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Гаджеты

Появились первые сведения о смартфоне Redmi Note 9

Официальная премьера нового смартфона Redmi Note 9 может состояться уже в следующем месяце, но точная дата не названа.
Rusargument 15:16
Гаджеты

Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

News.ru 08:27
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe 14:06
Гаджеты

Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте

Российская газета 08:04
Общество

ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Известия 10:02
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