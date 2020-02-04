Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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