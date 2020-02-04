Экономика
ТАССВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Читать в источнике
Оценить950
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Общество
Боксер Усик ответил стихами назвавшему его обезьяной «атошнику»
Instagram / usykaa Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик ответил так называемому "ветерану АТО" Леониду Остальцеву, который допустил оскорбительные слова в его адрес.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Общество
В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней
Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая.
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле
Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Культура
Сахалинский фестиваль «Утро Родины» объявил конкурсную программу
В мероприятии приняли участие президент кинофорума Сергей Жигунов, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и председатель жюри 3-го фестиваля «Утро Родины», режиссер Сергей Урсуляк.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
Как пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Политика
Трамп ответил на отмену импичмента обещанием вечного президентства
Президент США Дональд Трамп после вынесения Сенатом оправдательного решения в рамках процедуры импичмента опубликовал в своем Twitter лаконичное видео.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Гаджеты
Honor 20 Lite поступает в продажу в России
Honor 20 Lite поступит в продажу 14 февраля. Его стоимость составит 14 990 руб.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Здоровье
Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Гаджеты
Появились первые сведения о смартфоне Redmi Note 9
Официальная премьера нового смартфона Redmi Note 9 может состояться уже в следующем месяце, но точная дата не названа.
Гаджеты
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте
Общество
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.