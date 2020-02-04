Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Российская газета22:16

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБКвчера в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38
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Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

РБК вчера в 20:26
Фигурное катание

На чемпионате четырех континентов состоится короткая программа женщин

В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.
Нева Спорт 23:00
Политика

Сенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 28 тысяч человек

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 28 тысяч человек, 563 из них умерли, 1153 выздоровели и выписаны.
Вести.Ru 19:42
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

ГЛАС.RU вчера в 12:36
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
РИА Новости 19:23
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Политика

Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки

Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
REGNUM 22:12
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

РИА Новости 12:05
Здоровье

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
RT на русском вчера в 03:25
Наука

В ролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов

Специалист NASA создал видео, на котором продемонстрировал, как будет выглядеть наша планета, когда на ней полностью высохнут все океаны.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:17
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости 21:51
Экономика

Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий

Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.
Primpress.ru 14:30
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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости 07:23
Наука

Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
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Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты

САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
REGNUM вчера в 02:11
Технологии

Владелец Google представил сервис распознавания фотошопа

Jigsaw, дочерняя компания Alphabet, представила интерактивную платформу для выявления скоординированных кампаний дезинформации и сервис Assembler, который может выявлять отредактированные фотографии, даже если их создали с помощью искусственного интеллекта, сообщает The New York Times.
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Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
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Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости 22:45
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«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков

Kinonews.ru 14:10
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
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«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории

"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Газета.Ru 11:34
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
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Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

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России удалось вернуть рекордную сумму долгов

По данным казначейства, которые привело издание, в 2019 году заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг были предоставлены 215 млрд рублей.
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Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
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