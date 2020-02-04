Экономика
Российская газетаВступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
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Фигурное катание
На чемпионате четырех континентов состоится короткая программа женщин
В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.
Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 28 тысяч человек
Количество случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 28 тысяч человек, 563 из них умерли, 1153 выздоровели и выписаны.
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Политика
Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки
Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
Здоровье
Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
Наука
В ролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов
Специалист NASA создал видео, на котором продемонстрировал, как будет выглядеть наша планета, когда на ней полностью высохнут все океаны.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Экономика
Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий
Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
Космос
Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты
САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
Технологии
Владелец Google представил сервис распознавания фотошопа
Jigsaw, дочерняя компания Alphabet, представила интерактивную платформу для выявления скоординированных кампаний дезинформации и сервис Assembler, который может выявлять отредактированные фотографии, даже если их создали с помощью искусственного интеллекта, сообщает The New York Times.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Кино
«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Футбол
«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории
"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Экономика
России удалось вернуть рекордную сумму долгов
По данным казначейства, которые привело издание, в 2019 году заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг были предоставлены 215 млрд рублей.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.