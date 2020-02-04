Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств на сумму свыше $10 тыс. потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы о происхождении денег.
Читать в источнике
Комментировать262

Подробнее о событии

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС04 февраля в 03:18

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°04 февраля в 09:45

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38

Заработал - докажи

Российская газетавчера в 22:16

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБК04 февраля в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 00:58, Ашберн
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Превышение допустимого уровня цинка обнаружено по результатам санитарно-химических исследований в трех образцах, изопропилового спирта - в двух изделиях.
ТАСС 00:09
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

Российская газета 00:50
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
WomanHit.ru 04 февраля в 08:00
Общество

В Забайкалье рассказали о состоянии зараженного коронавирусом китайца

Состояние зараженного коронавирусом гражданина Китая Вана Юньбина, который проходит лечение в инфекционной больнице Забайкальского края, оценивается как удовлетворительное, рассказали в пресс-службе губернатора региона.
Lenta.ru 00:15
Политика

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Газета.Ru вчера в 23:09
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Экономика

ЦБ сообщил о росте финансовых пирамид в России

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте в России организаций с признаками финансовых пирамид, передает РБК.
Моя Москва.онлайн 04 февраля в 07:48
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось

Предполагается, что Xiaomi Mi 10 с 12/256 ГБ выйдет в виде специальной версии.
Astera вчера в 03:30
Общество

Вильфанд рассказал о смещении аномально теплой погоды в Сибирь

Что касается погоды на крымском полуострове, там, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха составит 10-15 градусов ниже нуля.
Политика Сегодня 04 февраля в 06:59
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Стала известна дата свадьбы принцессы Беатрис

С сентября 2019 года внучка Елизаветы II никак не может выйти замуж из-за скандалов в королевской семье Осенью прошлого года принцесса Беатрис вместе с женихом Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о своей помолвке.
Inc-news.ru 04 февраля в 09:35
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 15:04
Здоровье

Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.
REGNUM вчера в 20:16
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ вчера в 01:34
Экономика

Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

«Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 23:58
Хоккей

Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru вчера в 23:05
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Общество

Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной

Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.
Ведомости вчера в 22:05
Энергетика

Нефть установилась выше $56 за баррель

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
REGNUM вчера в 12:45
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты вчера в 09:06
Происшествия

Московская школьница самокатом обезвредила полицейского-педофила

Бойкий характер помог московской школьнице дать отпор полицейскому-педофилу.
Московский Комсомолец вчера в 05:40
Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Экономика

Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд

В прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.
Интерфакс вчера в 08:44
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета вчера в 21:10
Гаджеты

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Ferra вчера в 07:47
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 04 февраля в 09:01
Общество

Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса

В свою очередь, вице-президент Gilead Соня Чой заявила, что компания за три года не получила патент, хотя уже несколько лет занимается исследованиями.
РБК вчера в 22:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное