Экономика
ИзвестияВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств на сумму свыше $10 тыс. потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы о происхождении денег.
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Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт
Превышение допустимого уровня цинка обнаружено по результатам санитарно-химических исследований в трех образцах, изопропилового спирта - в двух изделиях.
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
Общество
В Забайкалье рассказали о состоянии зараженного коронавирусом китайца
Состояние зараженного коронавирусом гражданина Китая Вана Юньбина, который проходит лечение в инфекционной больнице Забайкальского края, оценивается как удовлетворительное, рассказали в пресс-службе губернатора региона.
Политика
Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
ЦБ сообщил о росте финансовых пирамид в России
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте в России организаций с признаками финансовых пирамид, передает РБК.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось
Предполагается, что Xiaomi Mi 10 с 12/256 ГБ выйдет в виде специальной версии.
Общество
Вильфанд рассказал о смещении аномально теплой погоды в Сибирь
Что касается погоды на крымском полуострове, там, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха составит 10-15 градусов ниже нуля.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы принцессы Беатрис
С сентября 2019 года внучка Елизаветы II никак не может выйти замуж из-за скандалов в королевской семье Осенью прошлого года принцесса Беатрис вместе с женихом Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о своей помолвке.
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Здоровье
Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Экономика
Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд
«Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд», — говорится в сообщении.
Хоккей
Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Общество
Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной
Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.
Энергетика
Нефть установилась выше $56 за баррель
К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Происшествия
Московская школьница самокатом обезвредила полицейского-педофила
Бойкий характер помог московской школьнице дать отпор полицейскому-педофилу.
Экономика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Экономика
Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд
В прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Гаджеты
Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса
В свою очередь, вице-президент Gilead Соня Чой заявила, что компания за три года не получила патент, хотя уже несколько лет занимается исследованиями.