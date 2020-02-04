Для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств на сумму свыше $10 тыс. потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы о происхождении денег.

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Политика Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Экономика Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Общество «Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.

Политика Сенат США провалил импичмент Трампа Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Спорт Паралимпийцы не помешают сахалинцам кататься на «Горном воздухе» Этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин-2020" не помешает посетителям "Горного воздуха", об этом сообщил на специальной пресс-конференции министр спорта островного региона Сергей Буренков.

Политика Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Футбол «Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.

Здоровье Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.

Авто Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.

Общество Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.