Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств на сумму свыше $10 тыс. потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы о происхождении денег.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБКвчера в 01:41

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
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Рамблер вчера в 13:47
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Экономика

Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
REGNUM 04:42
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Шоу-бизнес

66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
Политика

Сенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Спорт

Паралимпийцы не помешают сахалинцам кататься на «Горном воздухе»

Этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин-2020" не помешает посетителям "Горного воздуха", об этом сообщил на специальной пресс-конференции министр спорта островного региона Сергей Буренков.
Сахалин.Инфо 20:56
Футбол

Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом

Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Vprognoze.ru вчера в 16:10
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Общество

Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
РБК 21:00
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Спутник «Электро-Л» № 3 вышел в рабочую точку

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Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

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На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
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Экономика

Автомобильный рынок России в 2020 году ждет рост цен и падение спроса

Автомобильный рынок России в 2020 году ждет падение до 10%, мнения экспертов в этой области 5 февраля приводит РБК.
Красная весна 09:44
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Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.
REGNUM 20:16
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Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
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Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии

Lenta.ru 03 февраля в 16:36
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
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Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me вчера в 13:10
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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Обидчик «Краснодара» может перейти в «Барселону»

Нападающий «Хетафе» Анхель Родригес попал в число кандидатов на переход в «Барселону».
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