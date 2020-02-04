Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств на сумму свыше $10 тыс. потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы о происхождении денег.
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Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°вчера в 09:45

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новостивчера в 00:48

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАССвчера в 03:18

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег через границу

РБКвчера в 01:41

В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ruвчера в 04:38

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Российская газета03 февраля в 16:01

Для перемещения свыше $100 тыс. физлицам потребуются документы, ФТС

АК&М03 февраля в 04:53
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Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Переводчик Ванги Тодор Тодоров уточнил, что не слышал из уст предсказательницы указания года, но привел полное пророчество на болгарском языке, которое перевел следующим образом: "Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтых", - предсказала Ванга Другой переводчик Ванги Стоян Петров утверждает, что ее пророчество о коронавирусе состояло из двух частей.
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России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
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Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

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Трамп отреагировал на решение по импичменту шуточным видеороликом

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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
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