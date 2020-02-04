Для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств на сумму свыше $10 тыс. потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы о происхождении денег.

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

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