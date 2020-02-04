Экономика
ИзвестияВ ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств на сумму свыше $10 тыс. потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы о происхождении денег.
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Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Общество
Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ
Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Общество
Бурков устроил жесткий разнос Минздраву из-за проблем в онкодиспансере
На сегодняшнем заседании правительства Омской области губернатор Александр Бурков выразил недоумение из-за явных проволочек в модернизации онкодиспансера в части обустройства там каньонов для онкобольных.
Здоровье
В школах Перми могут ввести карантин с 7 февраля
По информации издания, с 27 января по 2 февраля рост заболевания гриппом и ОРВИ превышает 25%, а эпидемиологический порог превышен на 12,5%. Темпы роста заболеваний увеличились уже на 22%.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Наука
Медуз в скоростных киборгов превратил электростимулятор
Американские ученые разработали медузу-киборга, в которую вживили электроды, чтобы стимулировать мышцы.
Спорт
Больше 20 млрд часов в играх и 70 тысяч обзоров в день — Valve подвела итоги 2019 года в Steam
В общей сложности геймеры провели в играх больше 20,5 млрд часов, а функцией Remote Play Toghether воспользовались 2,3 млн человек.
Биатлон
Бабиков победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону
Напомним, Бабиков принял участие в первом этапе Кубка мира по биатлону как победитель Кубка IBU.
Общество
Пророчество Ванги о коронавирусе озвучили ее переводчики
Переводчик Ванги Тодор Тодоров уточнил, что не слышал из уст предсказательницы указания года, но привел полное пророчество на болгарском языке, которое перевел следующим образом: "Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтых", - предсказала Ванга Другой переводчик Ванги Стоян Петров утверждает, что ее пророчество о коронавирусе состояло из двух частей.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Космос
16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу
В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Футбол
Тульский «Арсенал» сегодня сыграет контрольный матч
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
Здоровье
Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.
Политика
Трамп отреагировал на решение по импичменту шуточным видеороликом
Американский лидер прокомментировал решение Сената США оправдать его по всем пунктам обвинения в рамках импичмента.
Общество
Усик в стихах ответил оскорбившему его военному
Спорт
Паралимпийцы не помешают сахалинцам кататься на «Горном воздухе»
Этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин-2020" не помешает посетителям "Горного воздуха", об этом сообщил на специальной пресс-конференции министр спорта островного региона Сергей Буренков.
Общество
В Дагестане медицинские маски подорожали на 650%
Самые дорогие медицинские маски в стране продаются в Дагестане.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.