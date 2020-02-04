Экономика

Life.ruLife.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза наличности

Газета.Ru04 февраля в 04:38

Заработал - докажи

Российская газета05 февраля в 22:16

Эксперт рассказал, что изменят новые правила провоза валюты

Телеканал 360°04 февраля в 09:45

Глава администрации президента Ирана назвал ЕАЭС отличной площадкой

REGNUM00:19

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

ТАСС04 февраля в 03:18

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

РИА Новости04 февраля в 00:48

Таможенники ЕАЭС теперь требуют объяснений при провозе более $100 тыс

ПРАЙМ03 февраля в 16:45
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Политика

Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы

Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России.
REGNUM вчера в 08:01
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» Малкина

Газета.Ru вчера в 22:30
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета вчера в 12:30
Политика

Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Государственной думы Геннадия Кулика и станет вице-спикером нижней палаты парламента.
Коммерсантъ 01:14
Армия и оружие

Небензя объяснил связь между заседаниями СБ ООН и событиями в Сирии

Российский постпред Василий Небензя заявил, что заметил закономерность: внеочередные заседания Совбеза ООН по Сирии проводятся именно в моменты, когда над террористами там нависает угроза.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

Япония просит круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны

Правительство Японии настоятельно просит хозяев и руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 23:50
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Авто

Cadillac представил новый Escalade

Компания Cadillac представила внедорожник Escalade нового поколения на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.
AutoNews 05 февраля в 03:24
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб

В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Вести.Ru вчера в 15:16
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
ТАСС вчера в 10:54
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Энергетика

Цены на нефть: Brent закрепилась на $55, WTI преодолела $51 за баррель

WTI немного подросла и преодолела $51 за баррель. Апрельские фьючерсы Brent упали на 16 центов (0,29%), до $55,12 за баррель.
REGNUM вчера в 16:01
Экономика

Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику

Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Политика

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости вчера в 02:55
Политика

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
РИА Новости вчера в 23:51
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Москва 24 вчера в 05:01
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Футбол

«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании

"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Российская газета вчера в 23:41
Здоровье

Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.
ToDay News Ufa 05 февраля в 17:18
Футбол

ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022

В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.
Бомбардир.ру 05 февраля в 06:44
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Авто

«Запорожец» 1987 года выпуска продают за 1 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу редкий ЗАЗ-968МР 1987 года выпуска, сохранивший свой первозданный облик без единой реставрации.
Автоновости дня вчера в 00:41
Гаджеты

Компания Huawei запустит в РФ сети Wi-Fi шестого поколения

Компания Huawei намерена запустить в РФ сети Wi-Fi шестого поколения.
Актуальные Новости вчера в 13:13
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Гаджеты

IPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа

Премьера iPhone 9 ожидается в марте.
UfaTime.ru вчера в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
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