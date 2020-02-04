Экономика
Life.ruВступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС
В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
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Политика
Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы
Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России.
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» Малкина
Общество
У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии
Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Политика
Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Государственной думы Геннадия Кулика и станет вице-спикером нижней палаты парламента.
Армия и оружие
Небензя объяснил связь между заседаниями СБ ООН и событиями в Сирии
Российский постпред Василий Небензя заявил, что заметил закономерность: внеочередные заседания Совбеза ООН по Сирии проводятся именно в моменты, когда над террористами там нависает угроза.
Происшествия
Япония просит круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны
Правительство Японии настоятельно просит хозяев и руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Авто
Cadillac представил новый Escalade
Компания Cadillac представила внедорожник Escalade нового поколения на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Энергетика
Цены на нефть: Brent закрепилась на $55, WTI преодолела $51 за баррель
WTI немного подросла и преодолела $51 за баррель. Апрельские фьючерсы Brent упали на 16 центов (0,29%), до $55,12 за баррель.
Экономика
Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику
Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Политика
МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Политика
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Политика
Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Футбол
«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании
"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Эндокринолог Татьяна Бочарова считает, что уже спустя два дня после отказа от сахара в организме происходят изменения в лучшую сторону.
Футбол
ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022
В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Авто
«Запорожец» 1987 года выпуска продают за 1 млн рублей
В Барнауле выставили на продажу редкий ЗАЗ-968МР 1987 года выпуска, сохранивший свой первозданный облик без единой реставрации.
Гаджеты
Компания Huawei запустит в РФ сети Wi-Fi шестого поколения
Компания Huawei намерена запустить в РФ сети Wi-Fi шестого поколения.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Гаджеты
IPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа
Премьера iPhone 9 ожидается в марте.