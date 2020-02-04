В странах Евразийского экономического союза с четвёртого февраля действуют новые правила провоза наличных через границу. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ.

Общество У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.

Политика Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Государственной думы Геннадия Кулика и станет вице-спикером нижней палаты парламента.

Происшествия Япония просит круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны Правительство Японии настоятельно просит хозяев и руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.

Авто Cadillac представил новый Escalade Компания Cadillac представила внедорожник Escalade нового поколения на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в город Саракиб В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Общество Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".

Политика МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Политика Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.

Политика Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Спорт Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

Технологии Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.