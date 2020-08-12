Мост "Нижнеленинское - Тунцзян" через Амур теперь планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года, сообщает в среду правительство ЕАО. Ранее сообщалось, что этот мост станет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем.

В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай

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