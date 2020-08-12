Экономика
РИА НовостиВ ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
Мост "Нижнеленинское - Тунцзян" через Амур теперь планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года, сообщает в среду правительство ЕАО. Ранее сообщалось, что этот мост станет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем.
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Происшествия
Ефремов находится в реанимации с инсультом
По информации СМИ, у актера поставлен предварительный диагноз «инсульт». Господин Ефремов был госпитализирован из здания суда.
Коммерсантъ 08:51
Финансы
Долги россиян перед банками и МФО увеличились до рекорда
Долги россиян перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) достигли рекордного в XXI веке уровня — в 19,9 трлн рублей сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
Росбалт 11:35
Шоу-бизнес
Соседи Аллы Пугачевой и Максима Галкина опровергли слухи об их разводе
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Алла Пугачева и Максим Галкин переехали в замок в деревня Грязь в 2011 году.
Вокруг ТВ 04:12
Наука
Врачи научились прогнозировать скорую смерть пациента по глазам
ToDay News Ufa 17:18
Политика
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США.
RT на русском 19:01
Происшествия
Белорусские силовики покинули Минск
Московский Комсомолец 20:27
Политика
Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ
Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM 17:50
Происшествия
Останки убитых подростков времен войны нашли в Ленобласти
Останки подростков времен Великой Отечественной войны обнаружили при раскопках в Тосненском районе Ленинградской области.
Известия 07:26
Экономика
Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч
Цена золота на бирже Comex снизилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Газета.Ru 10:57
Футбол
Газзаев дал прогноз на матчи Лиги Европы
Команды выйдут на поле сегодня, в 22.00.
Pravda.Ru 09:58
Кино
Кинокритиками составлен список фильмов со сценами реального секса
Благодаря изданию Cosmopolitan известен список фильмов, где снимали настоящий секс. Уже давно постельные сцены в кино никому не в новинку.
Вечерний курьер 14:09
Гаджеты
Apple выпустит дешевый iPhone 12 без 5G в 2021 году
Evo-rus.com 10:44
Экономика
Раскрыты способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц
По словам аналитика Юлии Афанасьевой если у человека есть 1 миллион рублей и есть возможность рискнуть на 20%, то можно вложить средства в сырье, валюту или биржевые индексы.
Evo-rus.com 06:28
Футбол
«Рубин» назвал судью Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Пресс-служба "Рубина" назвала арбитра встречи с "Локомотивом" (0:2) Сергея Иванова лучшим игроком прошедшего матча.
Российская газета 17:07
Общество
«Волна холода» в России закончится на следующей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что «волна холода» на европейской части России закончится в следующий вторник.
МИР 24 18:19
Авто
Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России
Россиянам сообщили о ценах и комплектациях нового автомобиля Kia K5 для отечественного рынка, причем он станет заменой Optima.
ToDay News Ufa 17:26
Экономика
В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в российских аэропортах.
Известия 19:15
Киберспорт
3D Realms проведёт онлайновый фестиваль ретро-шутеров Realms Deep
Онлайновый фестиваль Realms Deep 2020 пройдёт 5-6 сентября.
Игромания.ру 10:46
Общество
Фотокора МИА «Россия сегодня» Питалева выпустили из СИЗО в Минске
Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева отпустили из следственного изолятора в Жодино, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 14:11
Армия и оружие
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
В интервью Fox News глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вывод американских войск из Германии соответсвует стратегии сдерживания России.
Военное дело 09 августа в 01:49
Происшествия
Аэропорт Якутска возобновил работу после проверки сообщения об угрозе
Работа международного аэропорт Якутска возобновилась после эвакуации из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает в среду пресс-служба воздушной гавани.
ТАСС 21:01
Общество
Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей
Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости 10:58
Общество
В GTA Online вышло новое «летнее обновление»
В обновлении геймеров ожидают: 15 новых автомобилей, шесть кооперативных миссий, девять треков для QWR-гонок, а также два аркадных автомата.
REGNUM 10:02
Общество
Русского хакера обвинили в краже фото принца Гарри и Меган Маркл
Российский хакер украл сотни личных фотографий принца Гарри и Меган Маркл, включая их свадебные снимки.
Известия 11:19
Футбол
«Шахтер» разгромил «Базель» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над "Базелем" в матче 1/4 финала Лиги Европы.
Газета.Ru 16:51
Шоу-бизнес
Супермодель Белла Хадид показала откровенное фото без бюстгальтера
Самая красивая модель планеты Б. Хадид разместила в своем аккаунте в Инстаграме эффектное фото в футболке, завязанной под грудью.
Discover24 03:37