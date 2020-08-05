Происшествия
BFM.ruВ ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек. Инцидент произошел в Смидовичском районе, уточняет «Интерфакс».
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с чего всё началось
В свою очередь, в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в результате инцидента пострадали двое военнослужащих. По данным ведомства, подразделение железнодорожных войск округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.ТАСС03:24
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