В свою очередь, в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в результате инцидента пострадали двое военнослужащих. По данным ведомства, подразделение железнодорожных войск округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.

с чего всё началось

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек. Инцидент произошел в Смидовичском районе, уточняет «Интерфакс».

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

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