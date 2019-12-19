Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг. Ранее сообщалось, что волна сообщении о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока.

В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

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