Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

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Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
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В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

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