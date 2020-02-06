Политика
RT на русскомВ ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
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Здоровье
Искусственный интеллект предсказал 53 миллиона смертей от коронавируса
«Коронавирус может заразить 2,5 миллиарда человек в течение 45 дней и убить 52,9 миллиона из них», – говорится в исследовании.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Здоровье
В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
Гаджеты
IOS 13.4 превратит iPhone и Apple Watch в ключи от машины
В выпущенной накануне первой бета-версии операционной системы iOS 13.4 обнаружен новый API - CarKey.
Происшествия
В Подмосковье чиновники попались на 10-миллионной взятке
Деньги передавались через третье лицо. Уголовные дела возбуждены как по факту получения, так и по факту дачи взятки.
Транспорт
Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»
Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Политика
Новым гендиректором «Сухого» стал глава РСК «МиГ»
Шоу-бизнес
После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта
Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Общество
Команда Haas F1 показала болид 2020 года
Команда Формулы 1 Haas F1, не дожидаясь официальной презентации, показала рендеры своего нового болида для сезона 2020 года.
Авто
Огромный внедорожник Cadillac Escalade представлен официально
Cadillac Escalade — самый крупный внедорожник из всего модельного ряда бренда, сменил поколение.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Авто
Mazda разработала шестицилиндровый мотор и новый «автомат»
Весной прошлого года марка Mazda поделилась информацией, что на подходе новая бензиновая «шестерка» семейства Skyactiv-X и, кроме того, в разработке находится и рядный дизельный мотор с наддувом.
Политика
Путин освободил от должностей ряд генералов-«силовиков»
Президент России Владимир Путин снял с должностей нескольких руководителей региональных управлений МВД, Следственного комитета и МЧС.
Шоу-бизнес
Малахов разводится с женой ради подруги Собчак
Малахов разводится с женой ради подруги Собчак Ника Белоцерковская сама подтвердила слухи о романе с телеведущим.
Футбол
«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»
Спорт
Стала известна дата выхода Metro Exodus в Steam
Студия 4A Games объявила дату выхода постапокалиптического шутера Metro Exodus в Steam.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Политика
Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х
Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
Ногинский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
В Ногинске мужчина 14 раз подряд выстрелил из травматического пистолета в голову своему пожилому отцу.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство
Мособлсуд приговорил брата бывшего владельца Черкизовского рынка Рафика Исмаилова к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.