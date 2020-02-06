Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

1 фотоЕщё 1 видео
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

Мой Брянск11:17

Минск предупредили об ощутимых последствиях нефтегазовой войны с РФ

News.ru11:10

Белоруссии предсказали «очень серьезные последствия» нефтяного кризиса

Московский Комсомолец09:44

Белоруссию предупредили о проблемах из-за России

Lenta.ru10:00

В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

RT на русском09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество

Путин назвал две опоры технологического прорыва в XXI веке

Труд 09:56
Экономика

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.
РБК 09:44
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Происшествия

В стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет

В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk.
Известия вчера в 10:42
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Российская газета 07:29
Спорт

Стала известна дата выхода Metro Exodus в Steam

Студия 4A Games объявила дату выхода постапокалиптического шутера Metro Exodus в Steam.
CyberSport.ru 10:43
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Вести.Ru 07:44
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Здоровье

Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru 09:57
Футбол

«Ахмат» обыграл «Лудогорец» на сборе в Турции

Футбольный клуб "Ахмат" провел заключительный контрольный матч на втором сборе.
Bobsoccer 09:59
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Происшествия

В Москве задержан поджигатель суда

Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 09:38
Общество

Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

Согласно закону, сотрудники полиции обязаны будут сообщать родным о задержании гражданина, о месте его нахождения и о причинении ему телесных повреждений, если при задержании пришлось использовать силу.
Вести.Ru 09:54
Общество

Васильев назвал репрессии причиной отсутствия красивых мужчин в России

Ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев заявил, что в России практически не встречается красивых мужчин-моделей.
Профиль 10:57
Происшествия

В Ялте человека смыло в штормящее море

Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Российская газета 06:47
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Здоровье

Производители объяснили разницу в использовании медицинской маски и респиратора

В ООО «Респираторный комплекс» сообщили радиостанции «Говорит Москва», что медицинские маски не способны спасти от вирусов — их нужно использовать уже заболевшим людям.
Говорит Москва 07:43
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Происшествия

Криминального авторитета отправили в СИЗО по делу об убийстве Япончика

Lenta.ru 09:30
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.
РБК 02:51
Общество

Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Neftegaz.ru 09:32
Здоровье

Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Pravda.Ru вчера в 02:28
Политика

Угрожавшая Зеленскому депутат Рады не пришла в Госбюро расследований

РИА Новости 10:50
Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

РБК 11:16
Общество

Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
RT на русском 04:26
Общество

ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Ведомости 05:06
Футбол

Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Сабуртало»

АБН 10:15
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Общество

Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

На обложку издание поместило портрет председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске, на которой обозначены главы материалы номера – "Испытание Китая", "Предотвращение следующей вспышки" и "Экономическая угроза".
Газета.Ru 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Европейский банк реконструкции и развития
Банк
Инвестиционный механизм, созданный в 1991 году 40 странами и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 34 странах - от Центральной Европы до Центральной Азии. Как международная организация, ЕБРР пользуется рядом привилегий, таких как юридическая неприкосновенность сотрудников.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное