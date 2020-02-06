Политика
RT на русскомВ ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
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Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Экономика
«Эн+ Груп» выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд
Энергометаллургический холдинг "Эн+ Груп" (En+ Group) выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого он привлек кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и летит на Землю
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук и Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции.
Общество
В Москве резко упало атмосферное давление
Политика
В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Политика
Законопроект против завышения цен в аптеках внесут в Госдуму
Законопроект, который должен исключить ситуации с завышением цен в аптеках, будет внесен в Государственную думу в ближайшее время.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Культура
Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас
Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Происшествия
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие и раненые
Скоростной поезд сошел с рельсов на линии между Миланом и Болоньей.
Происшествия
В Италии датчанин убил жену-россиянку и покончил с собой
По предварительной версии следствия, между супругами произошёл серьёзный конфликт, в ходе которого мужчина зарезал жену.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Происшествия
Восемь автомобилей столкнулись на МКАД
Массовая авария с участием восьми машин произошла на Московской кольцевой автодороге (МКАД).
Происшествия
В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Общество
Центробанк предупредил о новом виде мошенничества с кредитами
Новая мошенническая схема проста: человеку выдается кредит, и затем кредитор исчезает на долгое время, в течение которого по выданному кредиту растут проценты.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Эвакуированные из Уханя россияне прибыли в Тюмень
Военные доставили в Тюмень эвакуированных из китайского города Ухань россиян.