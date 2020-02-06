Политика
Мой БрянскВ ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
В Сочи 7 февраля пройдут переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. О возможных негативных последствиях для белорусской экономики из-за нефтяного кризиса заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, сообщает RT.
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Белоруссии предсказали «очень серьезные последствия» нефтяного кризиса
Московский Комсомолецвчера в 09:44
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Происшествия
В Мукачево обстреляли помощника экс-депутата, есть раненые
Неизвестные напали на помощника экс-депутата от Партии регионов Михаила Ланьо - Артура Пашкуляк.
Политика
Путин рассказал о беседе с Лукашенко
Президенты России и Беларуси в Сочи беседовали тет-а-тет час-полтора.
Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Политика
На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич
Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России
Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах.
Политика
Абэ хочет превратить Курилы в «острова дружбы»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет решить вопрос с «северными территориями», так Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить с Россией мирный договор, чтобы превратить их в «острова дружбы».
Культура
Сериал «Друзья» вернется основным составом на экраны HBO Max
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что сериал "Друзья" вернется основным составом на экраны HBO Max.
Армия и оружие
Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Общество
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге принял первых граждан Китая
В Екатеринбурге отданный под обсерватор санаторий «Бодрость» принял первых граждан Китая. Они приехали 7 февраля организованно автобусами.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Общество
В ЦОДД сочли оправданным максимальный штраф за превышение скорости
Увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения, заявил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.
Политика
Американцы позавидовали российской эвакуации из очага коронавируса
Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса.
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Армия и оружие
Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии
Колонна турецкой военной техники прибыла в пятницу в контролируемые сирийскими повстанцами районы провинции Идлиб, сообщает агентство Associated Press.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах
Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.
Спорт
Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что пережила много неприятных эмоций в последние два дня, подчеркнув, что чувствует себя хорошо.
Кино
В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.