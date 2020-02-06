В Сочи 7 февраля пройдут переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. О возможных негативных последствиях для белорусской экономики из-за нефтяного кризиса заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, сообщает RT.

В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Политика На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.

Политика Абэ хочет превратить Курилы в «острова дружбы» Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет решить вопрос с «северными территориями», так Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить с Россией мирный договор, чтобы превратить их в «острова дружбы».

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Политика Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.

Экономика В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.

Общество В ЦОДД сочли оправданным максимальный штраф за превышение скорости Увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения, заявил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.