Политика

Мой БрянскМой БрянскВ ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

В Сочи 7 февраля пройдут переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. О возможных негативных последствиях для белорусской экономики из-за нефтяного кризиса заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, сообщает RT.
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«Долгое прощание с Белоруссией»: у Лукашенко заканчиваются нефть и деньги

News.ru13:08

В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

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Белоруссии предсказали «очень серьезные последствия» нефтяного кризиса

Московский Комсомолец09:44

Белоруссию предупредили о проблемах из-за России

Lenta.ru10:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия

В массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей

Пятый канал 04:06
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

РИА Новости 14:36
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Политика

США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 18:42
Здоровье

Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Газета.Ru 18:40
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
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Общество

ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Ведомости 05:06
Здоровье

В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

«У мальчика было назначение на препарат «Спинраза», но минздрав не собирался его исполнять», − написала на своей странице на Facebook общественница Надежда Болсуновская.
Телекомпания Афонтово 04:01
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине

Life.ru 04 февраля в 20:39
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa 04 февраля в 16:43
Политика

МВД вернуло генерала из Росгвардии

Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Коммерсантъ 11:04
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 09:01
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения

Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
Политика

Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН

Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
REGNUM 18:37
Политика

Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Вести.Ru 14:54
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж

Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.
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Общество

Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
РБК 11:07
Футбол

Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения

Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 6 февраля, день рождения у ее мужа.
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Политика

Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно

Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
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Экономика

Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
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Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
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Земли высокопоставленных сибиряков нашли на Рублёвке

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Фигурное катание

Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
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Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru 09:57
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении иномарок в Южно-Сахалинске

Сообщается, что водитель Toyota, поворачивая налево по улице Пуркаева, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой Nissan.
REGNUM 18:44
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В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии

Ранее Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми, еще девять детей остались в Дамаске до оформления нужных документов.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
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В Китае возросло число умерших от коронавируса

В Китае число умерших от коронавируса возросло и достигло отметки в 618 человек.
Lenta.ru 17:51
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
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При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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