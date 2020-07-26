Армия и оружие

Avia.proAvia.proВ Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

География потерь российских ЗРПК «Панцирь-С» расширилась на ещё одну страну. Согласно данным иностранных и российских средств массовой информации, ещё два комплекса «Панцирь-С» российского производства были уничтожены и больше не подлежат восстановлению.
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Молния уничтожила ЗРПК «Панцирь-С»

Московский Комсомолецвчера в 21:52

Эфиопия лишилась защиты? Молния сожгла два «Панциря»

Царьградвчера в 15:09

Появилась информация об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Discover24вчера в 09:32

В Эфиопии выведены из строя два российских «Панциря»

RuNews24.ruвчера в 12:28

В Эфиопии уничтожены два российских «Панциря»

Профильвчера в 09:22

Появились материалы о выводе из строя ЗРПК «Панцирь-С1» в Эфиопии: под подозрением - молния

Военное обозрениевчера в 09:16

Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Lenta.ruвчера в 07:43
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Экономика

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
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Гаджеты

Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым экраном

iXBT.com 00:20
Экономика

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн тонн), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.
Коммерсантъ 01:48
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,5K
Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Армия и оружие

МРК «Ингушетия» принял участие в военно-морском параде в Севастополе

На церемонии закладки корабля в 2014 года на Зеленодольском заводе имени Горького, приняли участие главнокомандующий ВМФ России, адмирал Виктор Чирков, глава Республики Ингушетия, Герой России Юнус-Бек Евкуров, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков и командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
Портал Северного Кавказа 01:51
Общество

В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб

Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени.
ТАСС 01:00
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч

По сообщению источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч. Появление Samsung Galaxy A42 5G на рынке ожидается в 2021 году.
iXBT.com 25 июля в 12:11
14
Шоу-бизнес

«Чудесная модель»: муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще

Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал снимки тещи.
Вечерняя Москва 01:29
2
Общество

Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России

Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
96
Футбол

«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии

Известия вчера в 16:44
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
100
Наука

Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом

Американские инженеры создали новый протез для ноги с коленом, который может самостоятельно обходить препятствия.
МедиаПоток 25 июля в 03:34
4
Происшествия

Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями

Коммерсантъ вчера в 22:57
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Происшествия

В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины

В районе улицы Художников в Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины без головы и конечностей, сообщает 27 июля РЕН ТВ.
Известия 00:24
4
Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Футбол

Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»

Газета.Ru вчера в 11:47
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
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Игры

GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
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Общество

Российский сериал «Чики» обвиняют в пропаганде ЛГБТ

Омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец обвиняет российский сериал «Чики» в пропаганде ЛГБТ.
Дни24 вчера в 03:19
81
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
33
Армия и оружие

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском вчера в 05:22
259
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 25 июля в 07:07
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Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС 25 июля в 13:47
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Политика

В Британии оценили российский флот

В Британии оценили российский флот и отметили, что в день ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своей армии.
Lenta.ru 00:56
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