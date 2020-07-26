Армия и оружие
Avia.proВ Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
География потерь российских ЗРПК «Панцирь-С» расширилась на ещё одну страну. Согласно данным иностранных и российских средств массовой информации, ещё два комплекса «Панцирь-С» российского производства были уничтожены и больше не подлежат восстановлению.
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Появились материалы о выводе из строя ЗРПК «Панцирь-С1» в Эфиопии: под подозрением - молния
Военное обозрениевчера в 09:16
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Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн тонн), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.
Коммерсантъ 01:48
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Армия и оружие
МРК «Ингушетия» принял участие в военно-морском параде в Севастополе
На церемонии закладки корабля в 2014 года на Зеленодольском заводе имени Горького, приняли участие главнокомандующий ВМФ России, адмирал Виктор Чирков, глава Республики Ингушетия, Герой России Юнус-Бек Евкуров, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков и командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
Портал Северного Кавказа 01:51
Общество
В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб
Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени.
ТАСС 01:00
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч
По сообщению источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч. Появление Samsung Galaxy A42 5G на рынке ожидается в 2021 году.
iXBT.com 25 июля в 12:11
Шоу-бизнес
«Чудесная модель»: муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще
Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал снимки тещи.
Вечерняя Москва 01:29
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия вчера в 16:44
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Наука
Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом
Американские инженеры создали новый протез для ноги с коленом, который может самостоятельно обходить препятствия.
МедиаПоток 25 июля в 03:34
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Коммерсантъ вчера в 22:57
Происшествия
В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины
В районе улицы Художников в Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины без головы и конечностей, сообщает 27 июля РЕН ТВ.
Известия 00:24
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Футбол
Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»
Газета.Ru вчера в 11:47
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
Игры
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
Общество
Российский сериал «Чики» обвиняют в пропаганде ЛГБТ
Омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец обвиняет российский сериал «Чики» в пропаганде ЛГБТ.
Дни24 вчера в 03:19
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Армия и оружие
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском вчера в 05:22
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 25 июля в 07:07
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС 25 июля в 13:47
Политика
В Британии оценили российский флот
В Британии оценили российский флот и отметили, что в день ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своей армии.
Lenta.ru 00:56