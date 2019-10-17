Политика
REGNUMВ Эквадоре ищут «российский след» в протестах
Генеральная прокуратура Эквадора всерьез выясняет, имело ли место вмешательство России во внутреннюю политику страны, особенно в контексте массовых антиправительственных протестов, которые бушуют в Эквадоре уже две недели. Об этом 17 октября сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома.
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с чего всё началось
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.РБКвчера в 16:52
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Генпрокуратура Эквадора заподозрила «российский след» в недавних беспорядках
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