с чего всё началось

Генеральная прокуратура Эквадора всерьез выясняет, имело ли место вмешательство России во внутреннюю политику страны, особенно в контексте массовых антиправительственных протестов, которые бушуют в Эквадоре уже две недели. Об этом 17 октября сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома.

В Эквадоре ищут «российский след» в протестах

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Гаджеты AirPods Pro могут выйти в конце октября Компания Apple готовится выпустить новые беспроводные наушники AirPods Pro. Релиз аксессуара намечен на конец октября.

Происшествия Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

Шоу-бизнес Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.

Происшествия На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.

Политика Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Общество В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение» Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Политика Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас играет с детьми под песню Юрия Никулина На фоне играет песня Юрия Никулина "Про зайцев". "А нам всё равно, а нам всё равно", - слышно из динамика.

Политика В Раде решили вернуть «украинские этнические территории» Кубани Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на слова парламентария от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, задачей «Кубани» станет разработка политики по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное, политическое, социальное поле страны.

Происшествия Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.

Политика Пушков оценил действия Эрдогана, выбросившего письмо от Трампа Ранее телеканал BBC сообщал со ссылкой на источники, что турецкий лидер якобы выбросил письмо Трампа в мусорную корзину.

Общество Россияне едят слишком много яиц Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Здоровье Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Полковник-миллиардер Захарченко попросил суд об оправдании Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко закончил прения по своему делу, попросив Мосгорсуд о своем оправдании.

Происшествия Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Авто Группа «ГАЗ» запатентовала новый логотип «Победа» «Группа ГАЗ» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Победа», освежив его новым современным логотипом.