с чего всё началось

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа в столице страны Кито.

Происшествия Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.

Происшествия В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Музыка На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос» 11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.

Происшествия В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис» В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".

Армия и оружие Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии.

Общество Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен Порог явки на опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге в воскресенье, почти преодолен.

Политика В Польше стартовали парламентские выборы В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Хоккей Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.

Происшествия В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.

Общество Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках Российский лидер Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.

Путешествия Туристы назвали самые скучные города Европы Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.

Происшествия Полицейский Техаса застрелил женщину в ее собственном доме Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.

Экономика Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Футбол Фернандес пропустит матч против сборной Кипра Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс».

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Энергетика NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.