Политика

Вести.RuВести.RuЛенин Морено ввел комендантский час в Эквадоре

В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны. Ленин Морено написал в твиттере, что эти меры облегчат работу правоохранительных органов. В Эквадоре с начала октября продолжаются протесты.
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с чего всё началось
Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter
, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль.
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