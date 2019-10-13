с чего всё началось

В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны. Ленин Морено написал в твиттере, что эти меры облегчат работу правоохранительных органов. В Эквадоре с начала октября продолжаются протесты.

Политика Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии» Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.

Политика Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.

Наука Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Британские ученые под руководством Марка Саймса (Mark Symes) из Университета Глазго провели эксперименты по получению кислорода из вещества поверхности Луны — реголита.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.