Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаВ Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия. В городе будут закрыты все торговые центры, места общепита и развлечений.
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Обращение главы администрации Элисты жителям столицы

РИА Калмыкия13:28

В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса

РИА Новости14:00

В Элисте из-за угрозы распространения коронавируса объявили режим ЧС

ТАСС14:57

В Элисте с 19 часов 28 марта введен режим ЧС в связи с коронавирусом. Пока на неделю

Степные вести14:20

Из-за коронавирируса в Элисте введен режим ЧС

Комсомольская правда15:05

Режим чрезвычайной ситуации введён в Элисте из-за коронавируса

Говорит Москва13:40

В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:57
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Музыка

Селена Гомес выпустила новый клип

Inc-news.ru 10:34
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Гаджеты

Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии

Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Evo-rus.com 26 марта в 08:44
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости 03:26
Общество

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Российская газета 20:17
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости 19:09
Наука

Культура Новой Гвинеи оказалась более древней

Признаки культурного роста, отразившиеся в производстве инструментов и в образе жизни, вызванные сельским хозяйством, ранее обнаруженные в древних азиатских и европейских культурах, впервые обнаружены на Новой Гвинее.
Популярная механика 26 марта в 09:40
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord 05:10
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
РБК вчера в 00:00
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 20:28
Здоровье

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец 16:42
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Общество

В правительстве планируют ограничить передвижения по России

На фоне инфекции правительство России обсуждает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки по всей стране, ограничить передвижения.
МонаВиста 05:18
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 19:12
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 19:48
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru 08:37
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Общество

Почти вся Европа переходит на летнее время

Большинство стран Европы в ночь на воскресенье переводит стрелки часов на час вперед - на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
РИА Новости 20:48
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Известия 11:12
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК 17:31
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS 02:55
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