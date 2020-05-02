Коронавирус
РИА НовостиВ Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии
Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года. Саудовская Аравия и весь мир не будут прежними, заявил министр финансов страны Мохаммад Жадаан в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
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Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Армия и оружие
Российские военные блокировали американское подразделение в Сирии
ИА Красная Весна 17:49
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Газета.Ru 17:58
Общество
В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли.
Ведомости 15:41
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
РИА Новости вчера в 21:18
Здоровье
В Приморье продолжают работать более 50% трудящихся
В условиях режима самоизоляции и нерабочих дней в Приморском крае из 900 тысяч работающих продолжает трудиться порядка 500 тысяч человек, сообщил в интервью Российской газете губернатор Приморья Олег Кожемяко.
ВЕСТИ: Приморье 08:59
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль вчера в 08:11
Общество
Выпуск программы Никиты Михалкова сняли с эфира
Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале «Россия-24», сняли с эфира.
Известия 15:08
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Здоровье
Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач
Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
Общество
Прогноз об окончании пандемии коронавируса в России изменили ученые
Скорректированный прогноз опубликовали ученые из Сингапура. По их прогнозу в России окончание пандемии придется на 8 августа.
Privet-Rostov.ru 04:55
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия 18:23
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Татьяну Васильеву поразил масштаб эпидемии
Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram, что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.
РИА Новости 18:38
Здоровье
Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному
Мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин и чаще оказываются в реанимации.
URA.Ru вчера в 23:52
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
Здоровье
О росте числа детей с коронавирусом сообщил Минздрав РФ
2 ребенка с коронавирусом умерли в России за все время эпидемии.
Live24 вчера в 09:31
Общество
Попова: до марта в России не было коронавируса
Многие жители России считают, что уже переболели новым типом коронавируса в начале 2020 года.
Pravda.Ru 05:48
Политика
Меркель назвала стоимость создания вакцины от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала примерную стоимость создания вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в Евросоюзе и будет доступна для всего мира.
Life.ru 17:29
Наука
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
Футбол
Матюиди рассказал, как он пережил коронавирус
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, который переболел коронавирусом, поделился своими эмоциями от этого события.
Metaratings 17:22
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Гаджеты
Цена нового iPhone 12 может достигнуть 649 долларов
Стартовая цена базовой модели iPhone 12 составит 649 долларов США.
Политическая Экспертиза вчера в 02:50
Общество
Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47