Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии

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Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года. Саудовская Аравия и весь мир не будут прежними, заявил министр финансов страны Мохаммад Жадаан в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
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Названы финансовые последствия пандемии коронавируса

Комсомольская правда18:06

В Саудовской Аравии назвали сроки финансовых последствий пандемии

ИА Красная Весна17:22

Минфин КСА: Последствия коронавируса проявятся во второй четверти года

РЕН ТВ16:44

В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии

РИА Новости16:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
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Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
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Армия и оружие

Российские военные блокировали американское подразделение в Сирии

ИА Красная Весна 17:49
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Политика

Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:58
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Общество

В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли.
Ведомости 15:41
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

РИА Новости вчера в 21:18
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Здоровье

В Приморье продолжают работать более 50% трудящихся

В условиях режима самоизоляции и нерабочих дней в Приморском крае из 900 тысяч работающих продолжает трудиться порядка 500 тысяч человек, сообщил в интервью Российской газете губернатор Приморья Олег Кожемяко.
ВЕСТИ: Приморье 08:59
Общество

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
3,2K
Космос

Обнаружена планета в три раза больше Юпитера

Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль вчера в 08:11
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Происшествия

Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

BFM.ru 12:25
1,5K
Общество

Выпуск программы Никиты Михалкова сняли с эфира

Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале «Россия-24», сняли с эфира.
Известия 15:08
2,2K
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
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Здоровье

Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач

Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
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Общество

Прогноз об окончании пандемии коронавируса в России изменили ученые

Скорректированный прогноз опубликовали ученые из Сингапура. По их прогнозу в России окончание пандемии придется на 8 августа.
Privet-Rostov.ru 04:55
1,8K
Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
601
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия 18:23
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Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Татьяну Васильеву поразил масштаб эпидемии

Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram, что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.
РИА Новости 18:38
Здоровье

Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

Мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин и чаще оказываются в реанимации.
URA.Ru вчера в 23:52
16
Экономика

Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
4
Здоровье

О росте числа детей с коронавирусом сообщил Минздрав РФ

2 ребенка с коронавирусом умерли в России за все время эпидемии.
Live24 вчера в 09:31
998
Общество

Попова: до марта в России не было коронавируса

Многие жители России считают, что уже переболели новым типом коронавируса в начале 2020 года.
Pravda.Ru 05:48
1,4K
Политика

Меркель назвала стоимость создания вакцины от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала примерную стоимость создания вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в Евросоюзе и будет доступна для всего мира.
Life.ru 17:29
18
Наука

У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию

Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
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Футбол

Матюиди рассказал, как он пережил коронавирус

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, который переболел коронавирусом, поделился своими эмоциями от этого события.
Metaratings 17:22
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
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Гаджеты

Цена нового iPhone 12 может достигнуть 649 долларов

Стартовая цена базовой модели iPhone 12 составит 649 долларов США.
Политическая Экспертиза вчера в 02:50
39
Общество

Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
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