Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года. Саудовская Аравия и весь мир не будут прежними, заявил министр финансов страны Мохаммад Жадаан в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 224

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Общество В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли.

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Общество Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 3,2K

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