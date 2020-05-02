Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии

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Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года. Саудовская Аравия и весь мир не будут прежними, заявил министр финансов страны Мохаммад Жадаан в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
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Минфин КСА: Последствия коронавируса проявятся во второй четверти года

РЕН ТВ16:44

В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии

РИА Новости16:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:21, Ашберн
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Ведомости 10:11
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Авто

Программы льготного автокредитования будут обновлены

UsedCars.ru 30 апреля в 08:00
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
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Гаджеты

Intel выпустила настольные процессоры Comet Lake-S

Процессоры ниже – Intel Pentium, Core i3 и i5 10400 имеют схожее с 9-м тепловыделение.
Astera 05:43
81
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
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Гаджеты

Новая камера для Raspberry Pi рассчитана на сменные объективы

Камера поддерживает объективы с укреплением C и CS (переходник C-CS входит в комплект).
iXBT.com 12:55
Армия и оружие

Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски

Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 06:38
19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
22
Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24
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Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
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Армия и оружие

Двигатели для китайских истребителей J-20 оказались неисправны

Подсчет показал, что общий расход в сравнении с двигателями АЛ-31Ф, которыми оснащены истребители J-20 так называемой первой серии, выше в среднем на 27%.
Вечерний курьер 05:27
8
Общество

Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
182
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Происшествия

Мертвого младенца нашли в ведре за гаражами

В Подольске (Московская область) за гаражами нашли труп младенца. Тело новорожденного находилось в ведре, емкость была накрыта полотенцем.
Вести.Ru 12:51
27
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
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Футбол

Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

RT на русском 07:25
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Политика

Китай обвиняют в сокрытии сведений о коронавирусе

Издание утверждает, что Китай намеренно уничтожил сведения о том, что информация о новом коронавирусе стала известна до начала эпидемии.
ИА Красная Весна 16:56
Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
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Общество

Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным

Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
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Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:21
18
Политика

Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
ТАСС 14:48
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