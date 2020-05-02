Коронавирус
РИА НовостиВ Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии
Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года. Саудовская Аравия и весь мир не будут прежними, заявил министр финансов страны Мохаммад Жадаан в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
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Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,3 млн и составило 3 386 519, от болезни умерли 240 654 пациентов.
Известия вчера в 13:53
Экономика
Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля
Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
News.ru вчера в 20:25
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 07:09
Наука
Найдено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Pravda.Ru 30 апреля в 20:23
Политика
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла
В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
Вести.Ru 01:42
Наука
В России могут создать импортозамещающие магнитные томографы
Специалисты российской атомной отрасли выступили с предложением создать современные импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для отечественных медучреждений.
Online47.ru вчера в 21:40
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как переболела пневмонией
Артистка отметила, что болезнь для нее оказалась сложным испытанием. По словам Бабкиной, она никому не желает через это пройти.
АБН вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
"После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза", - говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.
ТАСС вчера в 20:04
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Общество
Россияне рассказали, чем планируют заняться после самоизоляции
Россияне рассказали, чем планируют заниматься после окончания самоизоляции.
Газета.Ru 00:34
Происшествия
Водитель BMW погнался за велосипедистом по тротуару и попал на видео
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество
В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных
В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК вчера в 14:13
Общество
В Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом
"По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:41
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
Источник рассказал о разработке в США 14 видов вакцин
По меньшей мере 14 видов вакцин находятся в стадии разработки в рамках проекта "Сверхзвуковая скорость", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в администрации американского президента Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 23:10
Игры
Представлена игра Street of Rage 4
Vevby.ru 30 апреля в 15:01
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Политика
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Театры
Спектакль «Счастье мое» смотрят вологжане в режиме онлайн
Вологодский театр для детей и молодежи предлагает вологжанам посмотреть запись спектакля «Счастье мое» (14+), поставленного по пьесе А. Червинского «Виктория (Бумажный патефон)».
Московский Комсомолец 29 апреля в 23:14
Происшествия
Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения
Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
Происшествия
В Бурятии за сутки 28 человек заразились коронавирусом
Общее число заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки на 28, до 325, сообщается на сайте минздрава республики.
РИА Новости 01 мая в 00:54
Футбол
«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров
Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует расстаться с целой группой игроков команды, - об этом сообщает Sport24.
Sport.ru вчера в 16:14