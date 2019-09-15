Энергетика
РБКВ Эр-Рияде назвали сроки восстановления уровня добычи нефти на треть
Власти Саудовской Аравии ожидают, что восстановить треть объемов добычи нефти, которая была нарушена из-за атак на объекты государственной компании Saudi Aramco, удастся к вечеру понедельника, 16 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
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Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
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Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
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Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
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Увеличилось число жертв наводнения в Испании
Как минимум пять человек погибли из-за наводнения на юго-востоке Испании, сообщила в субботу BBC News. Ранее сообщалось о четырех жертвах.
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В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
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Российская газета 03:37
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Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 12 сентября в 09:16
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Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»
Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси".
Вести.Ru вчера в 13:20
Общество
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевские премии
РБК 13 сентября в 00:26
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Армия и оружие
Москва и Дели обсуждают локализацию производства С-400 в Индии
Руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Москва и Дели обсуждают локализацию производства С-400 в Индии, передает ТАСС.
Политическая Экспертиза 17:45
Политика
Лидеры России, Ирана и Турции обсудят в Анкаре политическое урегулирование в Сирии
Лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган обсудят 16 сентября ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а также процесс политического урегулирования в этой стране.
ТАСС 17:02
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем»
"Монако" уступил "Марселю" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Газета.Ru 17:06
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Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
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Извергающий серу вулкан Райкоке окрашивает закаты в фиолетовый цвет
В конце июня вулкан Райкоке, Россия, выбросил пепел и сернистый газ на 17 километров в стратосферу.
ГЛАС.RU 10:36
Футбол
«Динамо» анонсировало матч с «Уфой» в стиле фильма про Рокки
«Динамо» нестандартно анонсировало предстоящий матч 9-го тура РПЛ с «Уфой».
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Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
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В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
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