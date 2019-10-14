Политика
ТАССПутин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
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Будут затронуты вопросы координации совместных действий в целях стабилизации на мировом углеводородном рынке. Ранее при активной роли России и Саудовской Аравии удалось согласовать продление до марта следующего года договоренности по сокращению объемов добычи нефти.
— Юрий Ушаков, российский дипломатФАН 13 октября в 23:24
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Между конницей и электрокаром. Как прошел визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
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Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
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Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
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Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
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Боксер Патрик Дэй находится в коме после нокаута
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо
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В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
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Мировые цены на нефть снижаются
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Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Футбол
УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
Экономика
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Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
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Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
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Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП
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В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
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Происшествия
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
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Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
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Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
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Президент UFC Дэна Уайт рассказал о планах организации на будущие бои действующего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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