Политика

ТАССТАССПутин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры

Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
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Юрий Ушаков
Будут затронуты вопросы координации совместных действий в целях стабилизации на мировом углеводородном рынке. Ранее при активной роли России и Саудовской Аравии удалось согласовать продление до марта следующего года договоренности по сокращению объемов добычи нефти.
— Юрий Ушаков, российский дипломатФАН 13 октября в 23:24

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