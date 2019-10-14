В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Об этом сообщает РИА «Новости». По итогам переговоров запланировано подписание 30 различных документов.

Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии

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