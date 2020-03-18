Ранее стало известно о том, что в "Валенсии" выявлено 35% зараженных вирусом от общего числа сотрудников клуба, включая футболистов.

Путешествия За границей оказалось около 100 000 организованных туристов из России "Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию", - сообщило ведомство.

Политика Украинский депутат заразился коронавирусом Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель Котировки нефти продолжают дешеветь в среду, цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет.

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Общество Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

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Общество Названо время жизни коронавируса в воздухе и на разных материалах Вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции COVID-19, может жить в воздухе до нескольких часов, а попадая на твердые поверхности, вирусные частицы могут сохранять жизнеспособность до трех суток.

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Общество Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.

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Происшествия Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

Шоу-бизнес Волочкова назвала средство от коронавируса Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.

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Общество Соловьев изгнал из студии украинского эксперта за нецензурное оскорбление гостя Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.