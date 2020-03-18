Коронавирус
BobsoccerВ «Эспаньоле» выявлено шесть случаев заражения коронавирусом
Ранее стало известно о том, что в "Валенсии" выявлено 35% зараженных вирусом от общего числа сотрудников клуба, включая футболистов.
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У шести человек из команды и тренерского штаба «Эспаньола» выявлен коронавирус
Sports.ruвчера в 16:53
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Путешествия
За границей оказалось около 100 000 организованных туристов из России
"Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию", - сообщило ведомство.
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Эффективный при коронавирусе препарат назвали в КНР
Препарат против гриппа «Фавипиравир» эффективен и при коронавирусе, заявил глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь 18 марта в ходе пресс-конференции.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Котировки нефти продолжают дешеветь в среду, цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Здоровье
В Петербурге покойников проверят на коронавирус
Во вторник, 17 марта, главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башектова подписала постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Экономика
В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом
В Госдуму поступили поправки в Бюджетный кодекс РФ о дополнительных финансовых механизмах для борьбы с COVID-19.
Общество
Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Общество
Названо время жизни коронавируса в воздухе и на разных материалах
Вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции COVID-19, может жить в воздухе до нескольких часов, а попадая на твердые поверхности, вирусные частицы могут сохранять жизнеспособность до трех суток.
Общество
Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции
В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Политика
Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле
Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Политика
Предположение о сроке борьбы мира с коронавирусом объяснили
Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер объяснил, почему СМИ неправильно интерпретировали его заявление о сроке борьбы мира с коронавирусом.
Общество
В Венеции в каналах появились дельфины
В Венеции из-за карантина в каналах завелись дельфины, пишет РЕН.
Шоу-бизнес
Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Музыка
Танцора из клипа «Uno» Little Big возьмут на Евровидение
Группа Little Big сообщила в соцсети, что актер и танцовщик Дмитрий Красилов будет выступать на Евровидении.
Происшествия
В центре Петербурга нашли росгвардейца с простреленной головой
В Михайловском саду Санкт-Петербурга ночью обнаружили раненного в голову 28-летнего старшину отдела вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Волочкова назвала средство от коронавируса
Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Единоборства
Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Соловьев изгнал из студии украинского эксперта за нецензурное оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой рассказали о профилактике коронавируса
Российский артист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео с участием Елизаветы и Гарри, которые рассказали о мерах профилактики коронавируса.