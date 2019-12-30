Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".
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Председатель парламента Эстонии назвал Тартуский мирный договор с РСФСР действующим

Интерфакс14:59

В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим

Московский Комсомолец15:39

Тартуский мирный договор с РСФСР назвали действующим в парламенте Эстонии

News.ru15:42

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

РИА Новости22:45

В парламенте Эстонии назвали действующим Тартуский мирный договор с РСФСР

Аргументы и Факты20:38
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости 10:06
Шоу-бизнес

У Евгения Пронина в Новый год родился сын

У талантливого российского актера Евгения Пронина 31 декабря 2019 года родился наследник.
ГлобалМСК.ру 13:49
Происшествия

СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США

По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
РБК 19:38
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Общество

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Lenta.ru 13:59
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
Общество

Название «Голландия» официально перестало существовать

С начала января текущего Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства.
РБК 22:21
Спорт

Глава МОК Томас Бах выступил против политизации спорта

Международный олимпийский комитета (МОК) выступает решительно против увеличивающейся политизации спорта, так как в противном случае олимпийское движение не сможет выполнить свою миссию по объединению мира.
REGNUM 07:41
Происшествия

В Астрахани загорелся жилой дом

РИА Новости 21:18
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ 21:35
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 30.12.19 в 07:44
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Происшествия

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Коммерсантъ 21:58
Шоу-бизнес

Мама Ксении Собчак исполнила роль Снегурочки для внука Платона

Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отметила наступление 2020 года с мамой Людмилой Нарусовой, мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Летидор 09:00
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Naked Science 30.12.19 в 11:29
Происшествия

Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал

Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Чита.Ру 09:50
Общество

В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Русская община в Алеппо отпраздновала Новый год

Русская община в сирийском Алеппо встретила Новый год, специально для этого была подготовлена концертная программа с песнями и танцами по мотивам народных сказок.
Экономика сегодня 21:45
Футбол

Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года

Строительство в подмосковном Реутове академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, окончательно завершится к середине 2021 года.
ТАСС Спорт 06:07
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

Советский спорт 14:24
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru вчера в 07:06
Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

Avia.pro 20:23
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Piter.tv вчера в 02:08
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций

Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
Вечерняя Москва 18:59
Общество

Для россиян снизили порог беспошлинных зарубежных интернет-покупок

С 1 января 2010 года вступает в силу закон, согласно которому порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок снижен.
Радио Комсомольская правда 01:34
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Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией
Договор, заключённый между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года в эстонском городе Тарту. Здание сохранилось, современный адрес - Jaan Tõnissoni, д. 1.
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